Jakie kary finansowe i przez kogo mogą zostać nałożone na właściciela budynku, który został zbudowany w zbyt bliskiej odległości od granicy działki?

Przepisy nie przewidują kary finansowej za wybudowanie budynku zbyt blisko od granicy działki budowlanej, zwłaszcza jeśli projekt budowlany określał błędnie te odległości, a mimo to decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana. Innymi słowy, inwestor nie może ponosić odpowiedzialności za wybudowanie budynku zgodnie z pozwoleniem na budowę, nawet jeśli zostało ono wydane z naruszeniem prawa. Natomiast jeśli inwestor w trakcie budowy zrealizował budynek w odległości mniejszej niż przewidziana w projekcie budowlanym i organ nadzoru stwierdzi to podczas obowiązkowej kontroli dokonywanej w ramach postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, to w takim przypadku rzeczywiście organ nadzoru będzie mógł nałożyć na niego karę finansową na podstawie art. 59f ust. 1 prawa budowlanego.

Taka kara nie może być jednak nałożona na właściciela domu jednorodzinnego, który go kupił od dewelopera.

Jakie konsekwencje może ponieść właściciel, który kupił od dewelopera dom, przy budowie którego nie zostały zachowane wymagane prawem odległości? Czy możliwa jest rozbiórka budynku?

Nawet jeżeli budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie, a został wzniesiony niezgodnie z projektem, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności pozwolenia na użytkowanie i wszczęcia postępowania związanego z samowolą budowlaną, które może prowadzić nawet do rozbiórki budynku.

Czy nabywcom przysługują roszczenia wobec dewelopera, jeśli kupili dom lub mieszkanie w bloku, gdzie nie są zastosowane przepisy dotyczące odległości, ponieważ nie mieli wiedzy o tych wymogach dotyczących odległości od granicy?

Przysługują, ale to zależy od treści umowy, jaką zawarli z deweloperem oraz samego lokalu. Wadliwość musi mieć wpływ na korzystanie z niego. Orzecznictwo nieraz wskazywało, że zgodność z normami i przepisami technicznymi nie ma znaczącego znaczenia dla roszczeń wobec sprzedawcy. Lokal musi nadawać się do wygodnego w nim mieszkania. Wadliwość posadowienia może mieć jednak wpływ na korzystanie z niego. Lokal, którego okna wychodzą na zbyt bliską granicę działki, może być mniej użyteczny od takiego, w którym wymagana prawem odległość od sąsiada jest zachowana. Przy niezachowaniu odpowiedniej odległości od granicy użyteczność lokalu mogą obniżać tzw. immisje, czyli wpływ budynku sąsiada na nieruchomości położone nieopodal niego. Chodzi tutaj np. o hałasy, zapachy, brak prywatności. Dalej wadliwe usytuowanie budynku może ograniczać dostęp światła słonecznego, powodować wzrost zużycia energii itp. W takim wypadku nabywca może dochodzić obniżenia ceny lokalu na podstawie przepisów o rękojmi.

Jak to możliwe, że zdarza się, że domy lub bloki są budowane w mniejszej odległości niż określono w rozporządzeniu dotyczącym minimalnej odległości od granicy działki?

Spełnianie warunków zagospodarowania terenu jest sprawdzane i to co najmniej dwukrotnie. Przed rozpoczęciem inwestycji sposób posadowienia budynku na działce oraz zgodność z planem miejscowym i przepisami technicznymi kontrolowana jest na etapie wydania pozwolenia na budowę, natomiast po zakończeniu budowy inwestycja sprawdzana jest przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. W przypadku zakończenia budowy domu jednorodzinnego nadzór budowlany nie jest zobowiązany do dokonywania obowiązkowej kontroli, w trakcie której sprawdzana jest zgodność wykonanych robót z przepisami. Możliwe jest jednak, że przez to „sito” przedostanie się inwestycja wybudowana niezgodnie z przepisami.

Jak to możliwe, że te przepisy o odległości budynków od granicy działki są łamane?

Najczęściej jest to efekt źle zrealizowanej budowy, czyli błędów na etapie wykonywania robót budowlanych. Czasem jest to celowe działanie, a czasem to kwestia np. wadliwie dokonanych pomiarów geodezyjnych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Rzadziej natomiast zdarza się, że pozwolenie na budowę przewiduje niezgodną z przepisami lokalizację budynku, bo organ nie dostrzegł błędu inwestora popełnionego w projekcie budowlanym. Czasami jest to też efekt różnej interpretacji przepisów dotyczących minimalnej odległości budynku od granicy działki budowlanej.