Dom letniskowy i pomost na własnej działce nad jeziorem. Co musisz wiedzieć?

Czy mogę się zameldować w domku letniskowym?

Tak, jednak wszystko zależy od stopnia przystosowania obiektu. W przypadku domku z ogrzewaniem i ociepleniem będzie możliwy meldunek stały. Zaś przy wykorzystywaniu sezonowym będzie możliwe zameldowanie czasowe. Dla miejsca zamieszkania ważne jest faktyczne przebywanie w miejscu pobytu.

Czy mogę zagrodzić swoją działkę nad jeziorem?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wodnym, tj. art. 232 ust. 1 ustawy zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. W praktyce oznacza to pozostawienie odległości tzw. „pasa technicznego” o długości 1,5 m. W drodze wyjątku zakazu może w drodze decyzji zwolnić właściwy organ Wód Polskich, jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego. Należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Odległość 1,5 m ma na celu ułatwić dostępność do jeziora w sytuacji zagrożenia, np. akcji ratowniczej.

Jak ustalić linię brzegową między jeziorem a działką?

W przypadku ustalenia precyzyjnej odległości na ogrodzenie lub pomost potrzebny jest punkt styczny jakim jest linia brzegowa. Ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie zgody wodnoprawnej.

Projekt powinien nam sporządzić uprawniony geodeta. Należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie linii brzegowej do ministra odpowiadającego za wody śródlądowe. Obecnie jest to minister infrastruktury. W tym wniosku powinna znajdować się propozycja rozgraniczenia działki, mapki ewidencyjne. Wniosek kosztuje 10 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo płacimy 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Budowa pomostu bez pozwolenia. Jakie wymiary może mieć pomost?

Do określonych wymiarów pomost wymaga tylko zgłoszenia. Tak będzie w przypadku pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.