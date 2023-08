Program Moja Woda 2023: jeszcze więcej pieniędzy na zbieranie deszczówki

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sierpniu rozpoczął nabór do trzeciej już edycji tego programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Początkowa pula środków – 130 mln zł – teraz została powiększona do 230 mln zł. - W ramach trzeciej edycji programu Moja Woda, ogłoszonej na początku tego miesiąca, w samym województwie łódzkim złożono już prawie 1000 wniosków. Program na przydomową retencję cieszy się wielkim zainteresowaniem w całym kraju – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Moja woda 2023 - na co można przeznaczyć pieniądze

NFOŚiGW realizuje program „Moja Woda” we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości z domem jednorodzinnym przekazuje dofinansowanie na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych.

W ramach programu „Moja Woda”, do którego 3 sierpnia ruszył nabór, można uzyskać dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Pieniądze z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.

Jak wyjaśnia resort klimatu, w zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.