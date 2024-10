Czytaj więcej Niepełnosprawni Prawie 3 tys. zł dopłaty do najmu mieszkania dla niepełnosprawnych. Nowe kwoty Z początkiem października Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podał kwoty dopłat do wynajmu mieszkania dla absolwentów z niepełnosprawnościami. Ile wynosi dofinansowanie wynajmu w wybranych miastach i województwach?

Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie to może być związane z uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym, z koniecznością wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych, usprawniających lub z koniecznością uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, o ile te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje do 21 dni roboczych na udział w turnusie, nie częściej niż raz w roku. Zwolnienie jest udzielane na podstawie wniosku lekarza o skierowanie na turnus. Termin zwolnienia powinien umożliwiać zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Należy dodać, że pracodawca nie może żądać od pracownika, aby wyjechał na turnus w ramach swojego urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za czas tego zwolnienia jest obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Pracownik musi jednak przedłożyć pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie.

Jeśli chodzi o drugi typ zwolnienia (w związku z koniecznością wykonania badań, zabiegów itd.), przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania go przez pracodawcę, a zatem leży to w jego gestii. Pracodawca może żądać np. okazania skierowania od lekarza na zabiegi. Przepisy nie regulują również wymiaru dni roboczych zwolnienia. W praktyce nieobecność pracownika może trwać cały dzień lub kilka godzin. Czas zwolnienia jest bowiem zależny od czasu trwania badania, zabiegów lub tego, ile zajmie naprawa lub uzyskanie zaopatrzenie ortopedycznego. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na dojazd. Wynagrodzenie jest również obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Czytaj więcej Zdrowie Zmiany w sanatoriach od 2025 roku. Więcej miejsc dla osób z niepełnosprawnością Do końca roku sanatoria mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań. Od 1 stycznia 2025 roku co najmniej 2 proc. pokoi będzie musiało być dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach.

Dłuższy urlop wypoczynkowy

Kolejny przywilej, na jaki mogą liczyć osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest związany z dłuższym urlopem wypoczynkowym. Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji przysługuje im dodatkowe 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do jednego ze wspomnianych stopni niepełnosprawności. Nie przysługuje ono jednak, jeśli osoba korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni na podstawie innych przepisów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy inny urlop dodatkowy jest krótszy niż 10 dni. W takim przypadku pracownik może skorzystać z dłuższego urlopu, który jest przywilejem osób niepełnosprawnych.

Na jakie korzyści mogą liczyć pracodawcy?

Ze względu na obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, pracodawcy również mogą liczyć na pewne udogodnienia oraz wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O jakich przywilejach mowa?