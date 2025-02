Pięć przebojów Roberty Flack, które powinien każdy znać

Za „Killing Me Softly with His Song” sięgało w ciągu ostatniego półwiecza wielu wykonawców, delikatny głos Roberty Flack, który nadał tej melodii niepowtarzalny, nostalgiczny klimat, pozostaje jednak niedoścignionym wzorem.

The First Time Ever I Saw Your Face

Ta piosenka, która przyniosła Robercie Flack sławę, powstała znacznie wcześniej, bo w 1957 roku dla mieszkającej w Wielkiej Brytanii folkowej piosenkarki Peggy Seeger napisał ją jej mąż Ewan MacColl. Roberta Flack zaczęła ją śpiewać pod koniec lat 60 w czasie swoich występów klubowych, nagrała też na płytę.

Dzięki nagraniu usłyszał ją Clint Eastwood i wybrał do swojego reżyserskiego debiutu filmowego „Zagraj to dla mnie Misty” (1971). Umieścił jako ścieżkę dźwiękową do sceny miłosnej głównych bohaterów filmu. W ten sposób „The First Time Ever I Saw Your Face” dość nieoczekiwanie stało się przebojem, zdobyło Grammy i zawędrowało nawet w kosmos, bo podczas z jednej amerykańskich wypraw ta piosenka budziła uczestników kosmicznej misji.

Interpretacja Roberty Flack odbiega od filmowego wykonania Peggy Seeger. Delikatny podkład fortepianowy Roberty nadaje jej jazzowego charakteru, a sama wokalistka zamieniała piosenkę w liryczne miłosne wyznanie.

Feel Like Makin' Love

Kolejny numer jeden na amerykańskiej liście przebojów w najszczęśliwszych dla kariery Roberty Flack latach 70. Piosenkę Eugene’a McDanielsa nagrała w 1974 roku i to m. in. dzięki niej stała się pierwszą od 1940 roku wokalistką, która kolejnymi singlami zdobywała pierwsze miejsca na Billboard Hot 100. Za „Feel Like Makin' Love” otrzymała też trzy nominacje do Grammy.