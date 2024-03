Nosowska, Fisz, Rogucki śpiewają do obrazów Beksińskiego

Jednym z magnesów przyciągających fanów są wizualizacje. Jak nad nimi pracowano?

Praca nad wizualizacjami do projektu BEKSIŃSKI.LIVE była wieloetapowa. Musieliśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę materię obrazów Beksińskiego. Każda animacja to osobna historia opisująca założenia wizji do autorskiej muzyki stworzonej przez WASILEWSKIEGO i Kamila Zawiślaka Wishlake’a, ze starannie dobranymi do tego obrazami tworzącymi wizualny storytelling. Do każdej animacji dobraliśmy obrazy budujące odpowiedni stan emocjonalny. Poza standardowym sposobem animacji użyliśmy narzędzi AI, które dobudowywały przejścia pomiędzy obrazami. To było największe wyzwanie, ponieważ kilkusekundowa animacja wymagała nawet kilkudziesięciu iteracji przy użyciu tego samego promptu. Następnie musieliśmy poświęcić czas na często żmudną postprodukcję – wszystko po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt.

Czy wizualizacje miały wpływ na wykonawców – dobór piosenek, interpretację?

Projekt BEKSIŃSKI.LIVE to konwergencja kilku rodzajów sztuki – wizualnej, muzyki oraz sztuki cyfrowej. Wszystkie te elementy muszą być ze sobą spójne, żeby wywołać odpowiedni stan emocjonalny u widza. Nie ma takiej możliwości, żeby ten element nie miał wpływu na wykonawców, którzy są częścią całego performance’u, tworzą ten nastrój.

Jaka atmosfera towarzyszy koncertom?

Przede wszystkim kontemplacja, wydobycie stanów emocjonalnych na co dzień głęboko ukrytych. Sama twórczość Beksińskiego jest mroczna i czasem bardzo dosłowna. Wywołuje też skrajne emocje. Mam wrażenie, że w tym spektaklu, w tych ożywionych obrazach, wielu z nas szuka analogii do własnego świata. Obserwując z boku widza, można zauważyć pewien niepokój, zadumę. Niektórzy przeżywają swoiste katharsis i świadomość ulotności. Ta forma potrafi poruszyć wiele osób i to jest chyba największa wartość tego projektu.