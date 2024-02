Bono o Putinie i Nawalnym: Po Ukrainie będzie Polska

„The Edge i ja mogliśmy być razem z niektórymi mieszkańcami Kijowa, gdy znaleźli się na stacji metra, która została przerobiona na schron. Musieliśmy stać z nimi, gdy czekali na przyjazd pociągu z resztą wolnego świata” – mówił metaforycznie. Dodał: „Nadal czekają na przyjazd tego pociągu. Ameryko, jesteś taka hojna” – powiedział. „Zapewnijmy tym ludziom to, czego potrzebują” – nawiązał do przedłużających się decyzji o przyznaniu kolejnych dotacji na broń dla Ukrainy.

Bono ostrzega: Po Ukrainie może być Polska

Potem Bono powiedział:

„W przyszłym tygodniu miną dwa lata, odkąd Putin najechał i próbował zniszczyć ciężko wywalczoną wolność narodu ukraińskiego” - powiedział Bono. - „Następnie będzie Polska, Litwa, Niemcy Wschodnie – kto wie, gdzie ten człowiek pójdzie, a gdzie nie”.

Lider U2 przekonywał:

„Dla Ukraińców wolność to nie tylko słowo w piosence. Dla tych ludzi wolność jest najważniejszym słowem na świecie – tak ważnym, że Ukraińcy o nią walczą i umierają. Wolność jest tak ważna, że Aleksiej Nawalny zdecydował się z niej teoretycznie zrezygnować, by wywalczyć o tę faktyczną, prawdziwą” – dodał Bono, nawiązując do decyzji Nawalnego o powrocie do Rosji w 2021 r., gdzie natychmiast został aresztowany i osadzony w więzieniu.