Jarosław Szemet: Orkiestra to nie jest korporacja

To prawda, ale i pełną kolorów w wyrażaniu emocji. To nie jest też opera o śpiewaniu solo, bo choć ma kilka słynnych arii, opiera się na interakcjach między postaciami. Mozart nieprawdopodobnie operuje dynamiką w scenach zalotów, a szczegółowa praca, by odwzorować ją jak najdokładniej, będzie podstawą finezyjności, jaką chcemy pokazać. Jest w tym wszystkim też ogromna praca reżysera i muszę powiedzieć, że wspaniale układa się współpraca z Wojciechem Farugą.

To ważne, bo od strony czysto teatralnej „Cosi fan tutte” jest typową XVII-wieczną przebieranką komediowa. Trzeba dobrego reżysera, by wydobył z niej ponadczasową sferę uczuć ludzkich.

Myślę, że adrenalina uczuciowa pokazana w tej operze do dziś się nie zmieniła. Akcję naszego spektaklu została przeniesiona w rok 1969 do Stanów i lat wojny w Wietnamie, by przybliżyć podstawę zdarzeń. Chodzi też to, co dla mnie i dla reżysera najważniejsze – o trafienie w przedstawione w tej operze emocje. W muzyce wszystko zaś będzie oparte na energicznych impulsach, mam nadzieję, że sprawdzą się one w tak dużej przestrzeni tego teatru.