Włosi wybaczyli Netrebko i Domingo: gwiezdne wojny w amfiteatrze i Piotr Beczała

Czytaj więcej Muzyka klasyczna Niemcy. Skandal wokół występu Netrebko, Ukraińcy rezygnują Skandal kładzie się cieniem na operowym Festiwalu Majowym w Wiesbaden. Z powodu planowanego występu rosyjskiej śpiewaczki Anny Netrebko, występy odwołali wszyscy ukraińscy artyści. Organizatorzy nie chcą zmienić planów.

Cały tegoroczny program to sześć popularnych oper uzupełnionych koncertami specjalnymi. Każdego wieczoru trzeba zapełnić ogromny amfiteatr z czasów rzymskich, którego, co prawda, część zabudowano sceną, ale i tak może on pomieścić nawet 15 tys. widzów. Z tego powodu dyrekcja festiwalu dba, by poszczególne spektakle miały różne, ale zawsze atrakcyjne obsady.

Gwiazd zatem w Weronie będzie mnóstwo, ale wielu artystów lubi występować w tej nietypowej scenerii. Aleksandra Kurzak dobrze pamięta, jak ponad 20 lat temu była w Weronie na widowni i oglądała „Madame Butterfly”. W tym roku to ona po raz pierwszy wcieli się tu w sierpniu w tę bohaterkę opery Pucciniego. Pod koniec lipca wystąpi również jako Tosca.

Także tylko w jednym przedstawieniu – jako Germont w „Traviacie” – pojawi się w amfiteatrze baryton Artur Ruciński. Dla niego będzie kolejny występ w Weronie.

Netrebko ułaskawiona

Na tegoroczny początek festiwalu przygotowano – w nawiązaniu do 1913 roku – nową inscenizację „Aidy”. Według zapowiedzi jej reżysera Stefano Pody miała wprowadzić festiwal w XXI wiek. Werona stała się bowiem jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć wielkie spektakle przyrządzone z historycznym pietyzmem, ale i z typowym dla Włochów estetycznym smakiem. Zawsze stawia się tu na niedzisiejszy rozmach inscenizacyjny i walor widowiskowy niezbędny przecież dla prezentacji przed tak olbrzymią widownią.