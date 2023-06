Sześć milionów dolarów dla rosyjskiej gwiazdy Anny Netrebko

Od wybuchu wojny rosyjska śpiewaczka nie może liczyć na żadne artystyczne propozycje w USA. Mieszka w Wiedniu, zresztą od dawna jest też oficjalnie obywatelką austriacką. Występuje, choć rzadziej niż kilka lat temu, w Wiedniu, także we Francji, w niektórych teatrach niemieckich i we Włoszech. Tam zaśpiewa m. in. w grudniu w uroczystej premierze „Don Carlosa” na otwarcie sezonu La Scali. Do Rosji nie jeździ, uznano ją za osobę niepożądaną.