Polscy śpiewacy robią furorę w Nowym Jorku

Zapowiada się bardzo udany sezon dla polskich śpiewaków. Ich obecność w sezonie 2025-2026 na jednej z najważniejszych scen świata jest nie tylko wyjątkowo liczna, ale też obok tych dobrze już znanych, zaprezentują się – i to w ważnych rolach – młodzi, debiutujący w Nowym Jorku polscy artyści.

Andrzej Filończyk jako autor komiksów

Szczególnie interesująco zapowiada się pojawienie się w Metropolitan robiącego błyskotliwą karierę w Europie, 30-letniego barytona Andrzeja Filończyka. W Nowym Jorku miał zadebiutować w 2020 roku, co byłoby ewenementem, bo tak młodzi soliści niezwykle rzadko otrzymują zaproszenie do tego teatru. Z powodu pandemii plany trzeba było zmienić i Andrzej Filończyk pojawi się dopiero teraz za to w intrygującym wcieleniu.

Polak wystąpi w premierze nowej opery amerykańskiego kompozytora Masona Batesa „Niesamowite przygody Kavaliera i Claya” powstałej na kanwie popularnej i nagrodzonej Pulitzerem powieści Michaela Chabona. To historia dwóch żydowskich kuzynów, jeden Joe Kavalier (to w niego wcieli Andrzej Filończyk) ucieka przed hitlerowcami z Czechosłowacji i na Brooklynie odnajduje Sama Claya. Wspólnie tworzą potem serię komiksów o walczącym z nazistami superbohaterze.

„Niesamowite przygody Kavaliera i Claya” to opowieść pełna dramatycznych zdarzeń w życiu bohaterów także w okupowanej przez Niemców Pradze. A w operowym wydaniu Mason Bates dodał do nich muzykę łączącą różne style.