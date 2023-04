Późna kariera Grażyny Bacewicz

A i w kraju postrzegano ją przez męski pryzmat. „Honor kompozytorów polskich uratowała tym razem »baba« – Grażyna Bacewicz – pisał w 1950 roku Stefan Kisielewski. – Jej Koncert na orkiestrę smyczkową pełen płynnej inwencji i świetnych pomysłów instrumentacyjnych obudził nas w końcu z letargu (…) Poczuliśmy tu wreszcie »krwisty kawał« zdrowej i smacznej muzyki, napisanej z potencją twórczą – iście męską”.

Jej muzyka wzbudza zainteresowanie również dlatego, że ma własny, wyrazisty, język, a przy tym zaskakuje, gdyż z latami rozwijała się i zmieniała. Grażyna Bacewicz, która w młodości zdobyła uznanie jako utalentowana skrzypaczka, zaczynała komponować w nurcie popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozostała mu wierna również po 1945 roku. Gdy nastał socrealizm, potrafiła się przed nim obronić, interesująco włączywszy do muzyki odwołania do folkloru. A gdy wybuchła w Polsce awangarda, nie pozwoliła umieścić się w gronie wstecznych tradycjonalistów, odświeżyła język muzyczny, pozostawszy sobą.

W jej utworach ciągle można odkryć coś nowego. Przekonał się o tym Łukasz Borowicz, który niedawno dyrygując w Lille „Uwerturą na orkiestrę”, poprosił o przeczytanie muzykom napisanej po francusku przedmowy do tużpowojennego wydania pierwodruku utworu. Grażyna Bacewicz wspominała w nim swoją fascynację Francją i Paryżem. – Ten tekst uskrzydlił orkiestrę – wspomina Łukasz Borowicz. – Zagraliśmy uwerturę, a muzycy zrobili to tak lekko, zwiewnie, zupełnie inaczej. Parę osób podeszło do mnie po koncercie i powiedziało: „Ależ to jest francuskie!”.

Elektryzująca sonata

Łukasz Borowicz od kilkunastu lat stara się promować muzykę Grażyny Bacewicz. Dla brytyjskiej firmy Chandos nagrał jej koncerty skrzypcowe. Teraz z niemiecką firmą cpo rozpoczął zakrojone na kilka lat przedsięwzięcie – wydanie kompletu utworów symfonicznych polskiej kompozytorki. Ukazała się pierwsza płyta z tej serii. Z Orkiestrą Symfoniczną WDR w Kolonii Łukasz Borowicz prezentuje III i IV Symfonię. Jedną skomponowała niedługo przed śmiercią Stalina, drugą tuż po.

Grażynę Bacewicz, która aktywnie uczestniczyła w odbudowie powojennego życia muzycznego w kraju, próbowano obwiniać za uleganie komunistycznej władzy. Jej muzyka z lat 50. jednak temu przeczy, co dostrzegają i odbiorcy na Zachodzie.

Gdy więc Krystian Zimerman włączył do repertuaru II Sonatę fortepianową Bacewicz, interpretując ją w sposób wręcz elektryzujący, po recitalu w Salzburgu krytycy zgodnie pisali, że nie spodziewali się, iż tak wspaniała muzyka mogła powstawać w czasach najczarniejszego stalinizmu.