W momencie startu programu w polskiej telewizji we wrześniu 1999 roku „Milionerzy” elektryzowali kwotą możliwej wygranej. Za tę kwotę, nawet po odjęciu podatku od wygranej, można było wówczas spokojnie kupić duże mieszkanie w Warszawie (metr kwadratowy kosztował wówczas od ok. 3 tys. zł w górę) i jeszcze zostałoby dużo na drobniejsze i większe przyjemności.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Mateusz Żaboklicki zwycięzcą "Milionerów". Jak brzmiało finałowe pytanie? Dotychczas w polskiej edycji programu "Milionerzy" główną nagrodę udało się zdobyć już sześciu osobom. Ostatnim zwycięzcą był poeta Mateusz Żaboklicki. Jak brzmiało finałowe pytanie, dzięki któremu mężczyzna wygrał milion złotych?

Nawet teraz kwota wygranej może budzić zazdrość, ale milion milionowi nierówny. Inflacja od 1999 roku „zjadła” znaczną część wartości wygranej w popularnym teleturnieju. Ówczesny milion wart jest obecnie (stan na styczeń 2024) 427 344,52 zł. Kwota nadal duża, ale już nie tak imponująca.

Ile powinna wynosić wygrana w „Milionerach” by była warta tyle ile w 1999?

Gdyby wygrana w „Milionerach” nadążała za inflacją, zgodnie z wyliczeniami serwisu podatki.gov.pl, to powinna wynosić obecnie 2 340 032,33 zł. Wówczas jej realna wartość byłaby dokładnie taka sama, jak we wrześniu 1999 roku. Choć może nie wystarczyłaby 33-latkowi na to, by do końca życia cieszyć się wcześniejszą emeryturą, nawet jeżeli kwota ta dałaby do końca przewidywalnej dalszej długości życia ponad 4 tys. zł miesięcznie, to jednak trzeba brać pod uwagę… inflację, która sukcesywnie „zjadałaby” wartość comiesięcznej wypłaty. I po 25 latach, zakładając podobną inflację, warta byłaby ona realnie niecałe 43 proc. początkowej wartości.

Niezależnie jednak od porównania realnej wartości sprzed lat i obecnej, wygrana w „Milionerach” na pewno ucieszyłaby każdego.