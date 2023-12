Cezary Szymanek redaktorem naczelnym dziennika „Parkiet” i serwisu parkiet.com

– „Parkiet” to ważny tytuł i jedyny na rynku inwestorskim. Doświadczenie Cezarego Szymanka, znajomość biznesu i technologii są bardzo ważne w rozwoju oferty dziennika – zarówno tej tradycyjnej papierowej jak i dla rozwoju serwisu parkiet.com – komentuje Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media.

– Cezary Szymanek to jeden z najlepszych dziennikarzy biznesowych jakich znam. Z dużym doświadczeniem redaktorskim. Do tego ma energię i nosa. Krótko: dobry wybór – dodaje Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.

– „Parkiet” będzie medium pierwszego wyboru dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego i inwestorów, zarówno tych indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wykorzystując całe spektrum platform publikacji naszych treści – serwis internetowy parkiet.com, media społecznościowe, konferencje i spotkania, a także oczywiście wydanie papierowe – dotrzemy do czytelnika w najważniejszym dla niego momencie: chwili podejmowania decyzji, co zrobić z własnymi pieniędzmi. „Parkiet” będzie jak dotychczas, tylko bardziej i bliżej. Bardziej o tym, jak inwestować, oczywiście nie tylko na giełdzie i bardziej o ludziach, którzy to robią, sami lub w naszym imieniu. Będzie też jeszcze bliżej swoich czytelników, którzy będą mogli częściej oglądać i słuchać swoich ulubionych i cenionych dziennikarzy – mówi Cezary Szymanek.

Cezary Szymanek to dziennikarz biznesowy. Od czerwca 2023 r. zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”, odpowiedzialny za obszar ekonomia/gospodarka/biznes. Z wydawnictwem Gremi Media jest związany 11 lat. Był redaktorem naczelnym serwisu rp.pl, szefem polskiej edycji amerykańskiego tygodnika Bloomberg Businessweek, a także Magazynu Sukces. Wcześniej, wieloletni szef działu informacji w gospodarczym Radiu PiN. W Grupie ITI był zaś dyrektorem programowym serwisu tenbit.pl oraz twórcą i producentem autorskiego programu nadawanego pod taką samą nazwą na antenie TVN. W przeszłości związany był również z TVP1, RTL 7, Radiem ZET i Radiem Kolor.

Szymanek jest laureatem Nagrody im. Władysława Grabskiego przyznawanej przez NBP dla najlepszego dziennikarza ekonomicznego oraz „Ostrego Pióra”, wyróżnienia nadawanego przez Business Centre Club.