Serwisy Gremi Media: 2 mln nowych użytkowników w rok

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, serwisy Gremi Media zanotowały wzrost o ponad 2 miliony użytkowników, co stanowi imponujący prawie 50% wzrost realnych użytkowników. Jednak co jest równie istotne, rosnący zasięg łączy się z jeszcze większym zaangażowaniem czytelników/użytkowników, czego dowodzi 57-procentowy wzrost liczby odsłon w porównaniu do listopada ubiegłego roku.

Reklama

Zasięg wśród internautów wzrósł z 13,3% do 19,7% użytkowników, którzy regularnie korzystają z treści dostarczanych przez redakcję. Znaczący skok odsłon z 20,7 mln w listopadzie 2022 na 32,3 mln w listopadzie 2023 jednoznacznie świadczy o rosnącej popularności serwisów i zaangażowaniu użytkowników.

Czytaj więcej Media „Rzeczpospolita” prezentuje nową ofertę prenumeraty na 2024 rok Specjalistyczna wiedza z zakresu biznesu, ekonomii i prawa w formie fachowych książek i poradników, pełen dostęp do cyfrowych wydań i rp.pl, newslettery, a także aż pięć nowości wydawniczych – to wszystko znajduje się w opublikowanej 7 listopada nowej ofercie prenumeraty „Rzeczpospolitej” na przyszły rok.

Dodatkowo, serwis rp.pl zanotował wzrost liczby realnych użytkowników o 50% w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Po awansie o 68 pozycji, rp.pl zajmuje 42. miejsce w rankingu najczęściej odwiedzanych witryn w Polsce.

Grupa Gremi Media odnotowała także dynamiczne wzrosty wśród użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych – realnych użytkowników o 63%, a liczby odsłon aż o 75%.