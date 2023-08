Premier Kanady: Facebook przedkłada "zyski nad bezpieczeństwo ludzi"

Facebook zablokował dostęp do wiadomości (a konkretnie linki do wiadomości) na swojej platformie dla kanadyjskich użytkowników. Ma to związek z nowymi przepisami z tzw. Online News Act, które będą zmuszać Facebooka do płacenia serwisom informacyjnym za linki umieszczane w serwisie.

Blokowanie linków nie podoba się władzom Kanady, dla których dostęp obywateli do informacji to chwilowo dosłownie sprawa życia i śmierci w niektórych rejonach kraju.

Premier Kanady Justin Trudeau oskarżył wręcz Facebooka o przedkładanie "zysków nad bezpieczeństwo ludzi". Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej stwierdził też, że działania Mety są "nie do pomyślenia".

Meta blokuje Kanadyjczykom dostęp do linków prowadzących do newsów na Facebooku i Instagramie od 1 sierpnia. Twierdzi, że musi tak robić w związku z nowym prawem (które jeszcze nie weszło w życie). Koncern uważa, że nowe przepisy, które zmuszają go (i np. Google) do negocjowania umów z wydawcami są "wadliwe" i "ignorujące realia działania naszych platform".