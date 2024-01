07:20 Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o zniszczeniu czterech ukraińskich rakiet nad Krymem

Rakiety miały zostać strącone ok. 30 minut po północy, czasu moskiewskiego, przez zestawy przeciwlotnicze.



07:16 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o stratach Rosji

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 363 870 żołnierzy, 6 018 czołgów, 11 158 pojazdów opancerzonych, 8 617 zestawów artyleryjskich, 950 wyrzutni rakiet, 633 zestawy przeciwlotnicze, 329 samolotów, 324 śmigłowce, 6 787 bezzałogowych statków powietrznych, 1 786 pocisków manewrujących, 23 jednostki nawodne, 1 okręt podwodny, 11 478 pojazdów (w tym cystern), 1 317 jednostek sprzętu specjalnego.



06:52 Najważniejsze wydarzenie w Dagestanie w 2023 r.? Wizyta Putina

Władze Dagestanu, rosyjskiej republiki autonomicznej, sąsiadującej z Azerbejdżanem i Gruzją, opublikowały w mediach społecznościowych listę 20 najważniejszych, pozytywnych wydarzeń w regionie w ubiegłym roku. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują wydarzenia związane z wizytą Władimira Putina.

Zdaniem władz regionu, głównym pozytywnym zdarzeniem minionego roku dla Dagestanu było „spotkanie w sprawie rozwoju turystyki w Derbencie oraz spotkanie Władimira Putina z mieszkańcami tego miasta”. Doszło do tego 28 czerwca. Na trzecim miejscu znalazło się natomiast zaproszenie na Kreml 8-latki, która w Derbencie „nie mogła spotkać się z prezydentem z powodu otaczających go ludzi”. Zdjęcie z płaczącą dziewczynką rzekomo pokazano później rosyjskiemu przywódcy, który zaprosił ją do Moskwy, wraz z rodzicami.



W Dagestanie w 2022 roku miały miejsce największe protesty po ogłoszeniu przez Kreml mobilizacji. Tak opisywaliśmy je w „Rzeczpospolitej”:



06:24 Nagranie z podsumowaniem piątkowych wydarzeń na froncie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych klip z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń z 681. dnia wojny

06:00 Podsumowanie piątkowych wydarzeń

