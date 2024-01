05:09 Biały Dom informuje, że od 30 grudnia Rosjanie ostrzeliwują cele na Ukrainie również przy użyciu północnokoreańskich rakiet

Rosjanie mogli użyć do ataków pocisków KN-23 i KN-25 o zasięgu ok. 900 km. To prawdopodobnie pierwsze użycie tych pocisków w warunkach bojowych.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Na Ukrainę spadają północnokoreańskie rakiety Rosja w ostatnim czasie wykorzystywała rakiety balistyczne krótkiego zasięgu (SRBM) dostarczone jej przez Koreę Północną do przeprowadzania ataków na cele na Ukrainie - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby.

04:45 Tak wygląda linia frontu po 680 dniach wojny

Rosjanie kontrolują obecnie kilkanaście procent terytorium Ukrainy.



Sytuacja na Ukrainie, 680 dzień wojny PAP

04:41 W ciągu doby jednostki ukraińskiej straży granicznej z pomocą sił specjalnych, zniszczyły przy użyciu dronów trzy zestawy obserwacyjne Murom-M

Nagranie ilustrujące przeprowadzone z powodzeniem ataki opublikowano w internecie.



04:39 Pentagon: Szkolenie ukraińskich pilotów na F-16 zakończy się w ciągu kilku miesięcy

Informację taką przekazał rzecznik Departamentu Obrony USA, gen. Patrick Ryder. - Spodziewam się, że w dalszej części tego roku ci piloci zakończą swój trening — powiedział gen. Ryder. Rzecznik Pentagonu nie chciał wskazywać precyzyjnej daty ponieważ - jak tłumaczył - długość szkolenia zależy od umiejętności pilotów. - Może ono potrwać od pięciu do ośmiu miesięcy — wyjaśnił.



04:36 Z Łotwy deportowanych może zostać 1 167 obywateli Federacji Rosyjskiej

O sprawie informuje Łotewski Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji. Deportowani mieliby być Rosjanie, którzy nie zastosowali się do zmienionych przepisów migracyjnych i nie przedstawili dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa do pobytu na Łotwie.



04:34 W nocy na południu Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Alarm ogłoszono w związku z użyciem przez Rosjan dronów-kamikadze. Zagrożone miały być m.in. obwody mikołajowski, dniepropietrowski i chersoński, a także Odessa i Krzywy Róg.



04:30 Gubernator obwodu biełgorodzkiego poinformował o dwóch osobach rannych w wyniku ukraińskiego ostrzału

Ranni zostali dwaj mężczyźni, którzy doznali obrażeń przedramienia i nogi — wynika z komunikatu Gładkowa umieszczonego w serwisie Telegram. Ponadto w Biełgorodzkie, w wyniku ataku, uszkodzone miały zostać budynki mieszkalne oraz ponad 30 samochodów.



04:29 10 rakiet zestrzelonych nad obwodem biełgorodzkim

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w nocy, z 4 na 5 stycznia, nad obwodem biełgorodzkim obrona przeciwlotnicza przechwyciła 10 rakiet wystrzelonych przez ukraińską armię. Rakiety miały zostać wystrzelone z zestawów Wilcha.



04:26 Nad Krymem zestrzelono w nocy 36 ukraińskich dronów

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że „5 stycznia doszło do próby przeprowadzenia przez reżim w Kijowie ataku terrorystycznego z użyciem bezzałogowych statków powietrznych na tereny na terytorium Rosyjskiej Federacji”. Z komunikatu wynika, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 36 dronów-kamikadze nad Krymem i jeden nad Krajem Krasnodarskim.



