Komentując ukraińską kontrofensywę Musk pisał: „Tak wiele śmierci za tak niewiele”, co pokrywa się z rosyjską narracją na temat osiągnięć ukraińskiej armii w ramach kontrofensywy prowadzonej od 4 czerwca. Na Zachodzie przyznaje się, że Ukraińcom nie udało się osiągnąć celów strategicznych kontrofensywy, ale na południu osiągnęła ona taktyczne sukcesy, Ukraińcom udało się też zadać ciężkie straty Rosjanom.



We wrześniu 2023 roku Muska chwalił Władimir Putin nazywając go "wybitną osobą, aktywnym i utalentowanym biznesmenem". W tym samym miesiącu ujawniono, że Musk miał nakazać swoim inżynierom wyłączenie należącej do firmy Muska sieci łączności satelitarnej Starlink w pobliżu Krymu, by uniemożliwić ukraiński atak na Flotę Czarnomorską. Musk miał obawiać się, że po takim ataku Rosja przeprowadzi atak z użyciem broni atomowej.



Pod koniec września 2023 roku Musk zastanawiał się - w kontekście kryzysu imigracyjnego na granicy USA z Meksykiem — dlaczego „tak wielu amerykańskich polityków martwi się 100 razy bardziej o granicę Ukrainy, niż o granicę USA”. To właśnie kwestia przeznaczenia dodatkowych środków na ochronę południowej granicy USA blokuje obecnie w Kongresie przekazanie przez amerykański parlament dodatkowych środków na pomoc wojskową dla Ukrainy, ponieważ Partia Republikańska domaga się powiązania obu tych kwestii.



Musk wzywał też do tego, by Ukraina poczyniła koncesje na rzecz Rosji, by świat uniknął III wojny światowej.