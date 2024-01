Think tank: Ukraińska obrona przeciwlotnicza ma problem z tym rodzajem pocisków

„Rosja może miesięcznie produkować ok. 42 pocisków Iskander i 4 pociski Kindżał, nie jest jasne jak wiele pocisków S-300 i S-400 jest w stanie wyprodukować” - czytamy w analizie ISW. Think tank ocenia jednak, że rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy nie jest w stanie produkować pocisków balistycznych na skalę, jaka jest wymagana do tego, by wywierać stałą presję zmasowanymi atakami powietrznymi na Ukrainę, więc aby kontynuować takie ataki Rosja będzie musiała znaleźć zagraniczne źródło dostaw tego typu pocisków.