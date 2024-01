Na Ukrainę spadają północnokoreańskie rakiety

Rosja mogła użyć przeciw Ukrainie północnokoreańskich pocisków KN-23 i KN-25



Czy na Ukrainę wkrótce zaczną spadać również irańskie rakiety?

Północnokoreańskie pociski, których Rosja miała użyć do atakowania celów na Ukrainie, mają mieć - według słów Kirby'ego — zasięg ok. 900 km. Mogły być to pociski KN-23 i KN-25. Ten rodzaj pocisków na paliwo stałe Korea Północna testuje od 2019 roku. Użycie ich na Ukrainie jest prawdopodobnie pierwszym zastosowaniem tych pocisków w warunkach bojowych.



USA spodziewają się, że Rosja będzie teraz częściej atakować cele na Ukrainie przy użyciu północnokoreańskich pocisków. John Kirby mówił też, że Rosja stara się sprowadzić również zestawy rakietowe z Iranu. Od 2022 roku Iran wspiera działania wojenne Rosji na Ukrainie dostarczając Moskwie dronów-kamikadze Shahed.