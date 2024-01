Zmasowany atak ukraińskich dronów na Krym. Ukraińcy: Nasze rakiety trafiły w cele

„Dziękuję po raz kolejny pilotom Sił Powietrznych i wszystkim, którzy zaplanowali operację i wykonali doskonale zadania bojowe” - napisał Ołeszczuk.



Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy zamieścił też zdjęcie satelitarne publikowane w internecie, z którego wynika, że Ukraińcy przeprowadzili udany atak na rosyjską bazę wojskową w Eupatorii na okupowanym Krymie.



W pobliżu Sewastopola zaatakowane miało być rosyjskie stanowisko dowodzenia. Sewastopol znajduje się ok. 200 km od terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Oznacza to, że prawdopodobnie Ukraińcy użyli do ataku pocisków powietrze-ziemia dalekiego zasięgu Storm Shadow dostarczonych im przez Brytyjczyków, lub ich francuskiej wersji, pocisków SCALP.



Michaił Razwożajew, szef władz okupacyjnych Sewastopola, opisał czwartkowy atak na okolice miasta jako „najbardziej zmasowany w ostatnim czasie”.



Razwożajew informował o jednej osobie rannej przez szczątki zestrzelonego nad Sewastopolem pocisku. Uszkodzony miał też zostać budynek mieszkalny, z którego ewakuowano trzy osoby.