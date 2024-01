Nepal nie wydaje pozwoleń na pracę w Rosji i na Ukrainie. "Dla bezpieczeństwa"

Nepal zwrócił się do Rosji z apelem o nie rekrutowanie obywateli Nepalu do rosyjskiej armii oraz o natychmiastowe odesłanie do Nepalu wszystkich Nepalczyków, którzy obecnie odbywają taką służbę. Katmandu chce również, aby Moskwa wypłaciła odszkodowania rodzinom Nepalczyków, którzy zginęli służąc w armii Rosji.



200 obywateli Nepalu służy w armii Rosji?

Według nepalskiego rządu do 200 obywateli Nepalu ma służyć w szeregach rosyjskiej armii. Szef MSZ Nepalu, N.P. Saud powiedział agencji RSS, że ok. 100 obywateli Nepalu uznaje się za zaginionych.

Żołnierze z Nepalu, Gurkhowie, uważani są za najlepszych żołnierzy świata. Wielu z nich pełni służbę w brytyjskiej armii, Gurkhowie służą też w indyjskiej armii — dzieje się tak na podstawie umowy między Nepalem, Indiami a Wielką Brytanią. Z Rosją Nepal nie zawarł takiej umowy.



Decyzja o zawieszeniu wydawania pozwoleń na pracę w Rosji i na Ukrainie, wydana przez władze Nepalu, ma na celu „zminimalizowanie strat w ludziach i będzie obowiązywać do odwołania” - poinformował Kabiraj Upreti, dyrektor departamentu zatrudnienia poza granicami w administracji Nepalu.