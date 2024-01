Ukraina spodziewa się ofensywy Rosjan na Charków. Padła możliwa data

Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy walczą o lepsze pozycje wzdłuż linii frontu, która przebiega przez wsie Kupiańsk, Swatowe i Kreminna, w pobliżu granicy z obwodem charkowskim. Moskwa skoncentrowała swoje zasoby na tym obszarze, próbując zbliżyć się do ukraińskich miast Kreminna i Łyman, które były okupowane przez siły rosyjskie do czasu rozpoczęcia przez Kijów błyskawicznej kontrofensywy we wrześniu 2022 roku.

Zachodni analitycy informują, że na linii frontu nastąpiły niewielkie zmiany,, a siły rosyjskie przeprowadzały jedynie sporadyczne ataki. W oświadczeniu opublikowanym w czwartek w mediach społecznościowych ukraiński sztab generalny poinformował, że żołnierze odparli trzy rosyjskie ataki w kierunku Kupiańska. "W kierunku Łyman wróg nie prowadził działań ofensywnych" - przekazano.

Generał płk Oleksandr Syrski, szef ukraińskich sił lądowych, ostrzegł, że siły rosyjskie przeprowadzają ataki powietrzne, przegrupowując się do kolejnego ataku na Łyman.

PAP

Rosjanie chcą przejąć kontrolę nad Kupiańskiem

- Codzienne ataki wojsk rosyjskich trwają w pobliżu osady Synkiwka, aby stworzyć przyczółek i dalej nacierać na miasto Kupiańsk — przekazał. Rosyjscy dowódcy przetransportowali na ten odcinek frontu więcej pojazdów opancerzonych i artylerii, aby wzmocnić ataki piechoty. Przekierowano na ten obszar także lepiej wyszkolone rezerwy.

Ukraińcy miesiącami przygotowywali się do spodziewanej ofensywy w kierunku Kupiańska, gdzie pozostała tylko część z 26 tys. mieszkańców. Zdobycie miasta przez Rosjan zapewniłoby armii Władimira Putina ważny punkt logistyczny do dalszego prowadzenia działań ofensywnych.