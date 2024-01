06:23 26 grudnia, ukraiński rząd złożył w Radzie Najwyższej projekt ustawy, która miała usprawnić szwankujący od dłuższego czasu proces mobilizacji

Propozycje rządu wywołały jednak tak duże kontrowersje, że projekt ustawy stracił rację bytu jeszcze przed głosowaniem.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niepełnosprawnych też na front? Ukraińscy politycy szukają pomysłu na mobilizację Ukraińskie wojsko czeka na rekrutów, ale nikt w Kijowie nie chce podejmować niepopularnych decyzji. - Armia miesięcznie potrzebuje około 20 tys. nowych żołnierzy – komentuje ukraiński ekspert.

06:04 W roku wyborów samorządowych i wyborów do PE dezinformacja i cyberataki ze strony Rosji będą wyjątkowo groźne

Wojciech Głażewski ze specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie firmy Check Point potwierdza: deepfake będzie wykorzystywany do tworzenia treści wpływających na opinię publiczną – od manipulowania cenami akcji po inspirowanie międzynarodowych konfliktów. – Kluczowa zatem stanie się rola rzetelnego dziennikarstwa i krytycznego podejścia do informacji podawanych w mediach społecznościowych – podkreśla Tasiemski.

Czytaj więcej IT Wybory w Polsce przyniosą cyberwojnę i plagę deepfake Rok podwójnych wyborów będzie sprzyjał zmasowanym atakom na słabo zabezpieczone instytucje samorządowe oraz aktom dezinformacji z wykorzystaniem tzw. deepfake'ów – przekonują eksperci.

05:49 Rosjanie ok. północy przeprowadzili atak rakietowy na Kurachowe, w obwodzie donieckim

W wyniku ostrzału uszkodzone zostały budynki szkoły, przedszkola, kawiarni, a także wielopiętrowe budynki mieszkalne — poinformował gubernator obwodu donieckiego, Wadym Fiłaszkin.



05:29 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: Największa, od rozpoczęcia wojny, wymiana jeńców

Z komunikatu Sztabu wynika, że wolność odzyskało 230 Ukraińców, przebywających dotychczas w rosyjskiej niewoli: 130 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, 55 żołnierzy Gwardii Narodowej, 38 funkcjonariuszy Straży Granicznej, jeden policjant i sześciu cywilów.



05:22 Mychajło Podolak: Rosja już nie chce zamrożenia wojny. Chce kapitulacji Ukrainy

- Wczoraj Rosja chciała zamrozić wojnę, aby zyskać czas na pracę nad błędami, znaleźć dodatkowe zasoby. Ale nie jestem pewien, czy chce ją zamrozić dziś. Dziś mamy intensywne walki bezpośrednio na linii frontu. Rosja zgromadziła określone zasoby, pociski z Korei Północnej, kontynuuje nacieranie. Nie chcą zamrożenia (konfliktu), chcą kapitulacji (Ukrainy). I nawet tego nie ukrywaają - ocenił obecną sytuację na ukraińskim froncie doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy.

04:45 Wołodymyr Zełenski: Z rosyjskiej niewoli wróciło ponad 200 Ukraińców

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że Ukraina zdołała wynegocjować z Rosjanami powrót z rosyjskiej niewoli ponad 200 Ukraińców - żołnierzy i cyuwilów. - Pamiętamy o każdym Ukraińcu w rosyjskiej niewoli. Mieliśmy długą przerwę w wymianach, ale nie było przerwy w negocjacjach w sprawie wymian. Wykorzystujemy każdą okazję (...). Na każdym spotkaniu międzynarodowym, które może pomóc sprawie, podnosimy kwestię powrotu naszych jeńców. Będziemy kontynuować prace, mające doprowadzić do powrotu naszych rodaków... Wszystkich naszych rodaków - powiedział Zełenski.

04:35 Pięciu członków ukraińskiej Straży Granicznej z obwodu ługańskiego wróciło w środę z rosyjskiej niewoli

Informację taką przekazuje gubernator obwodu ługańskiego, Artiom Łysohor, na swoim kanale w serwisie Telegram.

04:28 Do Irlandii co tydzień przybywa średnio ponad 500 uchodźców z Ukrainy

Takie dane przekazuje Ministerstwo Sprawiedliwości Irlandii. Od 1 listopada do 20 grudnia do Irlandii przybyło 3 740 Ukraińców, którzy wystąpili o azyl w tym kraju. Co tydzień przybywało na "Zieloną Wyspę" od 484 do 702 Ukraińców. W całym 2023 roku o azyl w Irlandii wystąpiło 102 339 Ukraińców.

04:22 Trzech członków milicji samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, skazanych na Ukrainie na więzienie

Wyroki skazujące na 12-15 lat więzienia i konfiskatę mienia usłyszeli trzej członkowie milicji samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, istniejącej na terenie ukraińskiego Donbasu, którzy dostali się do niewoli w czasie nacierania na pozycje ukraińskich Sił Zbrojnych. Wszyscy trzej są obywatelami Ukrainy - uznano ich winnych zdrady i należenia do organizacji terrorystycznej.

04:18 Władze Chersonia wzywają do ewakuacji dzieci

Roman Mroczko, szef miejskiej administracji Chersonia, poinformował, że od momentu wyzwolenia miasta w wyniku rosyjskiego ostrzału Chersonia zginęło troje dzieci, a 45 zostało rannych. W związku z tym miejskie władze wzywają do ewakuacji dzieci - zapewniając im i ich opiekunom transport i zakwaterowanie w miejscu ewakuacji.

