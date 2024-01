Niepełnosprawnych też na front? Ukraińscy politycy szukają pomysłu na mobilizację

Ukraińców za granicą chcą pozbawić opieki konsularnej

Rządowe propozycje miałyby też uderzyć w Ukraińców w wieku poborowym chowających się przed wojskiem za granicą. Takie osoby miałyby zostać pozbawione wszelkich usług konsularnych (nie mogłyby np. wymienić dokumentów albo liczyć na pomoc dyplomatów w trudnych sytuacjach). Szefowie komend wojskowych mogliby wpisywać ukrywających się przed służbą w wojsku poborowych do rejestru dłużników, co znacząco ograniczyłoby prawa takiej osoby nad Dnieprem. To również, jak wynika z naszych informacji, wywołało kontrowersje w parlamencie. - O wpisaniu do tego rejestru nie mogą decydować szefowie komend wojskowych, bo to stwarza ryzyka korupcyjne – mówi nasz rozmówca w Radzie Najwyższej.

Rosjanie miesięcznie przysyłają nad Dniepr 20-30 tys. nowych żołnierzy

Propozycje rządu zawierały też mnóstwo innych zmian. Dotyczyły m.in. obniżenia wieku osób podległych mobilizacji na wojnę z 27 do 25 lat oraz wprowadzenia elektronicznych wezwań (poprzez np. maila). Osoby, które nie odbyłyby służby lub obowiązkowych szkoleń wojskowych, nie mogłyby też zajmować stanowisk w sektorze państwowym. Nie wiadomo na razie, które z tych propozycji ostatecznie zostaną utrzymane.

- Decyzje te nie będą należały do popularnych i nikt z polityków nie chce brać na siebie odpowiedzialności. Ale ktoś będzie musiał. Dowódca armii gen. Załużny wyraźnie sygnalizuje, że przeprowadzenie mobilizacji nie należy do zadań armii. Zresztą tak mówi prawo, to nie sprawa wojskowych — mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. - Mobilizacja jest bardzo potrzebna. Rezerwy ochotników, którzy zgłaszali się w pierwszych dniach wojny zostały już prawie wyczerpane. Armia potrzebuje regularnie uzupełniać siły, nie tylko z powodu zabitych i rannych. By zachować parytet sił na froncie wojskowi potrzebują około 20 tys. nowych żołnierzy miesięcznie. Bo Rosja każdy miesiąc stawia pod broń 20-30 tys. żołnierzy. Na wielu odcinkach frontu już mają przewagę ilościową – dodaje.