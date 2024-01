Rolnicy zawieszają protest w Medyce. Ministerstwo spełni postulaty

W Niemczech inflacja po 5 miesiącach spadku zwiększyła się w grudniu do 3,7 proc., dając w całym roku 5,9 proc. wobec 6,9 proc. w 2022 r. We Francji doszło w grudniu do niespodziewanego wzrostu cen o 3,7 proc. wobec 3,5 w listopadzie. To da ostatecznie 5,8 proc. w ujęciu rocznym.