Za co ten Booker? Skandalicznie idealizowani Rosjanie

Z punktu widzenia czytelnika z naszej części Europy jest jeszcze gorzej. Według Johanny Thomas-Corr z „Timesa” powieść Harvey sprawia „że cała kwestia tożsamości narodowych wydaje się mała i odległa, a ludzkość widzimy w nowej, odważnej perspektywie”. W rzeczywistości jest tak, że Harvey po prostu prawie nie dostrzega – bądź w imię narzucanego na siłę przesłania swojej prozy nie chce dostrzec – że Ziemia jest rozrywana konfliktami, w Europie toczy się najkrwawsza wojna od lat, a Rosja nie ma w zwyczaju wysyłać w kosmos tych, którzy sprzeciwiają się porządkom Putina.

Rosjanie w „Orbicie” są traktowani z czułością, tęsknie patrzą przez iluminatory na światła Wołgogradu, Samary i Togliatti, a idolem jednego z nich jest Siergiej Krikałow. Kosmonauta, który na tej stacji krążąc nad Ziemią przeżył upadek Związku Sowieckiego, stał się zatem ostatnim kosmonautą sowieckim i pierwszym rosyjskim. Zyskał u Harvey mały pomnik na przykład poprzez taki opis „Krikałow patrzy teraz ze zdjęcia niczym bóg na swoje dzieło, z cierpliwą pobłażliwością. Ludzkość to grupa żeglarzy, myśli, bractwo żeglarzy na oceanach” i tak dalej… To, że ów bohater-żeglarz stał się teraz aktywnym poplecznikiem rosyjskiego dyktatora, jakoś autorce „Orbity” umyka. Co, i słusznie, wywołało oburzenie ukraińskich publicystów.

Co Zachód zobaczył w tej powieści

Dlaczego więc jury Bookera jednogłośnie zdecydowało się nagrodzić taką powieść? Przecież Edmund de Waal to autor choćby świetnej biografii rodzinnej „Zając o bursztynowych oczach”, którą nawiasem mówiąc polecam znacznie bardziej od książki Harvey. Człowiek, który potrafi tworzyć dobrą literaturę i ma perspektywę historyczną. Co się zatem stało, że najważniejszą nagrodą literacką po Noblu został uhonorowany ten nieudany „hymn na cześć Ziemi”?

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest być może jedynym pretekstem, dla którego warto przebrnąć przez „Orbitę”. Otóż nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Harvey wyraża mentalne potrzeby mieszkańców Zachodu z tej bardziej od nas na zachód położonej części Europy. Mówi: tak w zasadzie, po tych wszystkich niezbyt zrozumiałych zawirowaniach dotyczących Ukrainy, po prostu bądźmy razem. Brytyjczycy, Amerykanie, Japończycy, Rosjanie – dbajmy wspólnie o dobro Ziemi. Po lekkich wstrząsach niech wszystko wróci do formuły współpracy i współdziałania, przecież wszyscy w pewien sposób jesteśmy na jednej stacji kosmicznej.