Premiera książki „Emilian Kamiński. Reżyser marzeń”

No właśnie dlatego, że jest taka moda. Jak nie będzie mody, to wydam. Nie lubię mody, bo ona idzie z tych wszystkich korporacji – musisz to jeść, masz tak się ubrać, tak wyglądać, tak myśleć. To jest to, co tłumaczę moim synom – nie dajcie się internetom, bo one robią z wami to, co nie udało się komunistom, zabierają wam wolność, choć wy tego nie czujecie. Narzucają wam to, jakimi macie być, wyłącznie dla czyjegoś zysku.

- Książka zawiera rozmowę, która w zamyśle miała być nagraniem do szuflady, pamiątką dla kolejnych pokoleń rodziny (…) Ostatecznie zdecydowaliśmy, że szkoda, aby tych historii nie usłyszał świat, bo zgodnie z przyjętą przez Pana Emiliana ideą artystyczną „nie odbierają chęci do życia”. Uwierzyliśmy nawet, że ten materiał pokazuje, iż można żyć w zgodzie ze sobą, kierując się w życiu pasją, która potrafi dodać skrzydeł; że warto doceniać najdrobniejsze rzeczy i chwile, a jednocześnie mierzyć wysoko w realizowaniu swoich marzeń. Pomyśleliśmy, że będzie miło, jeśli ta rozmowa skłoni do przemyśleń lub zainspiruje choćby jedną osobę, która ją przeczyta, może doda wiary. Tekst został autoryzowany przez szefa w ostatnich tygodniach jego życia – zapowiada autorka książki, Patrycja Pawlik.

- Emilian od zawsze mnie zaskakiwał. Mimo że byliśmy razem prawie 30 lat, życie z nim pełne było niespodzianek i śmiechu. Bardzo długo namawiałam go, by udzielił wywiadu rzeki, który stał się podstawą książki. Chciałam, by świat poznał jego trudną, ale też niezwykłą historię. Po przeczytaniu książki, na nowo odkryłam mojego męża, a wzruszenie towarzyszące lekturze sprawiło, że znów poczułam jego obecność. Emilian „żyje” teraz nie tylko poprzez swoje spektakle i Teatr Kamienia, ale również poprzez tę książkę. Jego życiowa mądrość, czystość myśli, ogromna pokora i empatia, a także poczucie humoru oraz po prostu ludzka przyzwoitość – to wszystko tam jest – mówi Justyna Sieńczyłło, żona i Dyrektor Teatru Kamienica.

Oficjalna premiera książki, będąca jednocześnie uhonorowaniem jubileuszu sceny Emiliana Kamińskiego, odbędzie się 27 marca w warszawskim Teatrze Kamienica. Wydarzenie uświetni koncert dedykowany pamięci niezapomnianego męża, ojca, przyjaciela dyrektora i mistrza. Na scenie wystąpią, m.in.: Aldona Jankowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Ptasińska, Justyna Sieńczyłło, Maciej Miecznikowski, czy Dominika Majewska.

