Polska kultura na EXPO 2025 w Osace

28 sierpnia w Pawilonie Polskim na EXPO 2025 odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Japoński Kujawiak” w reżyserii Dagmary Furgat. Jest to niezwykła opowieść o małżeństwie Yoshiaki i Yumiko Oki, którzy poznali się w latach 80. na kursie kujawiaka w Tomonoura, a potem sami założyli szkołę polskich tańców ludowych i prywatne muzeum folkloru, które prowadzą od czterech dekad.

Od Chopina do muzyki alternatywnej

Program muzyczny realizowany od jesieni obejmuje koncerty muzyki klasycznej, jazzowej i alternatywnej. W październiku Sinfonia Varsovia, orkiestra o światowej renomie, wyruszy w trasę koncertową po Japonii, w ramach której zagra osiem koncertów w najbardziej renomowanych salach koncertowych Tokio, Osaki, Nagoi i Kioto. Orkiestra wystąpi pod batutą austriackiego maestro Christiana Arminga; w programie m.in. koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina.

4–5 października na centralnym Placu Namba w Osace na „Sound Culture. Poland Japan Music Festival” koncertować będą: zespół Klawo, wirtuozka gitary Kinga Głyk, eksperymentalny zespół Małe Instrumenty oraz kolektyw Mitch & Mitch razem z zaproszonymi japońskimi muzykami.

Od 3 do 23 października w Osace, w siedzibie japońskiego stowarzyszenia Knowledge Capital 2, odbędzie się wystawa „The Amazing Land of Quarks, Elephants and Pierogi”, nawiązująca do bestsellerowej książki pod tym samym tytułem o języku polskim, odwołującej się do takich haseł jak np. miłość, inteligencja, nauka, wolność, ilustrowanych przez Magdalenę Burdzyńską. Wystawę wzbogacą elementy interaktywne i nowe technologie, łączące edukację językową z nowoczesnym designem i multimedialnymi treściami.

Równocześnie, poza programem EXPO 2025, można oglądać w muzeum WATARI-UM w Tokio retrospektywę „By rzeczy zbędne nie przesłoniły całości” (8 kwietnia – 22 czerwca) wybitnego współczesnego artysty Koji Kamojiego, tworzącego w Polsce.