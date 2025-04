Ile czytamy i jak to robimy? Młodzi więcej, ale wciąż chętnie na papierze

W 2024 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 41 proc. Polaków - wynika z badania, wykonanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Co jeszcze pokazało to badanie?