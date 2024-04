Co czytają Polacy, poza kryminałami, że gwałtownie wzrosło czytelnictwo

Promocja książek na TikToku, BookTube i YouTube

W badaniu stanu czytelnictwa w 2023 roku po raz pierwszy uwzględniono dodatkowe sposoby pozyskiwania informacji o książkach. Coraz większą rolę w tym zakresie odgrywa internet (multimedialne podcasty, vlogi, krótkie filmy, wpisy influencerów rekomendujące książki), a szczególnie serwisy społecznościowe, które umożliwiają czytanie przy pomocy platform, takich jak: BookTok na czy też Instagram. Badanie odnotowało grupę 7% czytelników korzystających z tych źródeł informacji o książkach.

Czytaj więcej Edukacja Czasy AI nie wykluczają książki i czytania Poziom czytelnictwa w mniejszym bądź większym stopniu spada w całej Europie. Do rzadkości należą takie „wyspy”, jak Czechy, gdzie według najnowszych badań czyta aż 83 proc. społeczeństwa. Polska od lat zajmuje miejsce mniej więcej w połowie europejskiej stawki.

Z raportu wynika, że czytają przede wszystkim osoby uczące się i studiujące (68%), a są nimi w większości kobiety, które nadal chętniej spędzają czas z książką niż mężczyźni (odpowiednio 50% i 36%). Tak jak w poprzednich latach prawdopodobieństwo czytania książek jest odwrotnie proporcjonalne do wieku. Im starsi respondenci, tym mniej wśród nich czytelników.

Lubimy non fiction

W 2023 r. wśród najpoczytniejszych w Polsce książek była literatura kryminalna. Warto jednak zauważyć, że jej udział spadł z 32 proc. w 2022 r do 28 proc. w ubiegłym. Jednocześnie wzrosło zainteresowanie non fiction (biografie, publicystyka, historia XX wieku) z 16 do 17 proc., zaś w segmencie reportaże i literatura podróżnicza – z 9 do 11 proc.

Jednocześnie spadło zainteresowanie literaturą piękną powstałą po 1918 r. – z 14 do 12 proc., ale wzrosło klasyką (z 7 na 8 proc.). Beletrystyka dla młodzieży zanotowała skok z 2 do 4 proc.