Dzięki książkom spędzamy więcej czasu na TikToku i Instagramie

Paradoksalnie dzięki książkom prostym, najczęściej z gatunku young adult, młodzież spędza w internecie jeszcze więcej czasu. Ich „czytanie” nie polega na tym, że rozkładają się z książką w fotelu i spokojnie przewracają kartki. Słuchają ich na smartfonach, na kilkukrotnym przyśpieszeniu, aby jak najszybciej wrzucić relację na TikToka bądź Instagrama. I potem wziąć się za koleją miałką pozycję, aby zdobyć kolejne kliki oraz wyświetlenia.

Omijają opisy, łykają jedynie dialogi – liczy się głównie to, żeby pochwalić się kolejną zaliczoną książką. Treści, które pochłaniają, są nie tylko jakościowo złe, lecz także koszmarne pod względem stylu. Sprzyjają dekoncentracji, przyzwyczajają „czytelników” do prostych środków wyrazu. Gdy później stykają się z czymś, co napisane jest trudniejszym językiem, to po prostu się od tego odbijają. Bo „nie daje mi to przyjemności przy czytaniu”. Ile razy przy okazji dyskusji na temat listy lektur szkolnych słyszeliśmy, że uczniom trzeba dać takie książki, które będą dostarczać im przyjemności z lektury? Tak jakby książki miały służyć tylko temu celowi.

Ktoś może powiedzieć, że z takiego czytania może przecież w przyszłości wyjść coś dobrego. Może młodzi sięgną za jakiś czas po coś lepszego. Niestety dane tego nie potwierdzają. Jeżeli przyjrzymy się rejestrom wypożyczeń, to zobaczymy, że gust czytelniczy zazwyczaj pozostaje na tym samym poziomie. Kto czyta miałkie rzeczy, nie sięgnie nagle po klasykę. Zresztą wystarczy też zerknąć na listy bestsellerów. Nie jest tak, że dzięki czytaniu czegokolwiek sprawnie przeczytamy potem każdą książkę. Gwarantuję, że przeczytanie „Rodziny Monet” nie pomoże nam w przebrnięciu przez „Krytykę czystego rozumu” Immanuela Kanta.

Stan czytelnictwa w Polsce powinien nas martwić

Niemniej jest jeszcze jeden problem związany z pochwałą czytelnictwa bez rozróżnień jakościowych. Raport Biblioteki Narodowej znów potwierdza, że kobiety (50 proc.) czytają więcej od mężczyzn (36 proc.). Szkoda tylko, że większość z lubianych przez nie pozycji to mało wyrafinowana pornografia ukryta pod pięknymi okładkami. Fantastyczne światy, niesamowite przygody – to tylko pretekst do przedstawiania kolejnych scen pod kołdrą. No, ale „przynajmniej coś przeczytały, a nie siedziały w telefonie”. Spójrzmy jednak na to recjonalnie. Czy rzeczywiście cieszylibyśmy się z raportu, który mówiłby o tym, że oglądamy coraz więcej filmów pornograficznych? Czy sama forma przekazu, czyli tekst, a nie np. obraz, sprawia, że nie musimy już się przejmować jego treścią?