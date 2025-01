Więcej przestrzeni dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Powstała w 1978 roku, gdy dzięki staraniom Wandy Telakowskiej oraz wsparciu Stanisława Lorentza, muzeum przejęło zasoby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Jest to bardzo różnorodna kolekcja, w której znajdują się tkaniny, odzież, meble, szkło, ceramika, metaloplastyka, biżuteria, zabawki, prototypy maszyn i urządzeń . Są w niej także rysunki projektowe i modele, umożliwiające prześledzenie całego procesu twórczego

Jeśli chodzi o meble, MNW ma największy w Polsce zbiór mebli dawnych, które zaczęto gromadzić w muzeum jeszcze przed I wojną światową. Obecnie liczy on ponad 2 300 zabytków. Na ich podstawie można prześledzić dzieje europejskiego rzemiosła stolarskiego i produkcji meblarskiej od średniowiecza do początku XX wieku. W zbiorze znajdują się meble wykonane we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii, Włoszech i Hiszpanii. Szczególne znaczenie ma największa w Polsce kolekcja mebli warszawskich XIX wieku, licząca ponad 200 sztuk. Z innych ośrodków meblarstwa dawnej Rzeczypospolitej reprezentowane są m.in. Wilno, Gdańsk, Toruń, Elbląg, Kraków, Lwów, Kolbuszowa, Poznań, Śląsk.

W tym roku MNW planuje wykonanie prac projektowych i ogólnobudowlanych w nowym budynku, które dostosują go do potrzeb muzealnych. Publiczność będzie mogła wejść do studyjnej części magazynu w drugiej połowie 2026 roku.