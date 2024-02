Czy „Manekiny” znów wzbudzą sensację

Wydarzeniem festiwalu będą zapewne „Manekiny”. W tej operze kompozytor Zbigniew Rudziński ożywił postaci z prozy Brunona Schulza, na poły realne, na poły fantastyczne: krawca Jakuba, uwodzicielską Magdę Wang z pejczem, królową Dragę, kalekę Edzia czy dwie pomocnice krawca.

„Manekiny” wystawiła w 1981 roku Opera Wrocławska, a zaraz potem Teatr Wielki w Warszawie, gdzie stały się sensacją. Przez 20 lat zagrano je 160 razy, co jest absolutnym rekordem w przypadku muzyki współczesnej. Warszawski zespół pokazał „Manekiny” w kilku krajach Europy, zawsze przywożąc entuzjastyczne recenzja.

Obecna, zaplanowana na niedzielę 25 marca prezentacja „Manekinów” na Polin Music Festival, będzie warszawską premierą nowej inscenizacji zrealizowanej przez Operę Wrocławską. Na tamtejszej scenie będzie można ją oglądać od 1 marca. Twórczynią spektaklu jest Kamila Siwińska, dla której inspiracją była unikalna fotografia z 1925 roku dokumentująca chasydzkie wesele córki rebego w Grodzisku Mazowieckim.

Laureaci Grammy – kwartet Third Coast Percussion

Kto chce skupić się wyłącznie na dzisiejszym świecie, powinien wybrać się na sobotni wieczór z muzyką najnowszą. Kwartet perkusyjny Third Coast Percussion, który w dorobku ma jedną statuetkę Grammy, a w tym roku był po raz piąty nominowany do tej nagrody, przedstawi „Metamorphosis”. To opowieść na instrumenty perkusyjne i dwójkę tancerzy o tym, jak nasza energia oddziałuje na innych. W „Perspectives” z kolei producentka Jlin nagrała brzmienia instrumentów kwartetu, utkała z nich własną elektroniczną kompozycję, by w finale przekazać jej odtworzenie akustycznemu Third Coast Percussion. A już 22 lutego będzie można posłuchać kameralnego „all the days were purple” Alexa Weisera.

O bohaterce tegorocznego festiwalu Katii Mołodowskiej będzie można dowiedzieć się więcej w sobotę podczas wycieczki po Warszawie śladami tej poetki.