Marcin Mastalerek: Dzięki Andrzejowi Dudzie świat jest bezpieczniejszy

Marcin Mastalerek
Marcin Mastalerek, bliski współpracownik byłego prezydenta Andrzeja Dudy, jednoznacznie ocenia, że jest on według niego najlepszym polskim prezydentem w ciągu ostatnich dziesięcioleci i nie kryje swojego uznania dla jego działalności.
- Najlepszym prezydentem był prezydent Andrzej Duda i będę zawsze bronił jego prezydentury - twierdzi.
Docenia jego znaczące osiągnięcia na polu bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie w kontekście relacji z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Według Mastalerka, to właśnie prezydent Duda zainicjował i wywarł wpływ na zobowiązanie państw NATO do zwiększenia wydatków obronnych do 3 proc. PKB, co było początkowo odrzucane przez m.in. Joe Bidena. Dzięki temu, NATO stało się silniejsze i świat bezpieczniejszy. Ten sukces Mastalerek podkreśla jako fundamentalny i często niedoceniany w polskiej polityce.
Wspomniał też o spotkaniu Dudy z Trumpem w Trump Tower, kiedy, jak twierdzi, Dudzie udało się przekonać prezydenta USA do odblokowania 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy.
- Wiem, że wielu w polskiej polityce patrzy na Andrzeja Dudę i nie może tego znieść, ale taka jest prawda. Andrzej Duda doprowadził do tego, że świat jest bezpieczniejszy, że będą większe wydatki, NATO jest silniejsze - mówił Mastelerek.
Marcin Mastalerek zdecydowanie odrzuca próby tworzenia sztucznej rywalizacji między Andrzejem Dudą a Karolem Nawrockim. Zwraca uwagę, że obaj działają w innych czasach i kontekstach politycznych, co czyni ich rolę i wyzwania nieporównywalnymi. Taki podział i wymuszone antagonizmy uważa za pozbawione sensu i nieracjonalne.
W odniesieniu do Nawrockiego, Mastalerek jest sceptyczny co do jego podejścia i sposobu prowadzenia polityki zagranicznej, szczególnie w kwestii relacji z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Wspomina o wycieku instrukcji ministerstwa spraw zagranicznych skierowanych do kancelarii prezydenta Nawrockiego przed jego wizytą w USA, który jego zdaniem może zaszkodzić wiarygodności i skuteczności dyplomatycznej Polski. Według Mastalerka, Nawrocki musi bardzo uważać, bo z jednej strony mógłby być uznany za polityka niesamodzielnego, jeśli będzie ściśle trzymał się wyciekłej instrukcji, a z drugiej, jeśli będzie mówił co innego, to wzbudzi u Amerykanów brak zaufania.
Mastalerek pozostaje sceptyczny wobec tego, czy Karol Nawrocki zdoła nawiązać równie efektywne i trwałe relacje z wpływowymi politykami amerykańskimi, ale jednocześnie wyraża nadzieję, że dzięki wspólnej pasji do boksu, która łączy Nawrockiego z Donaldem Trumpem, może się to udać.
