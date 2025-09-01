Marcin Mastalerek: Dzięki Andrzejowi Dudzie świat jest bezpieczniejszy

Marcin Mastalerek, bliski współpracownik byłego prezydenta Andrzeja Dudy, jednoznacznie ocenia, że jest on według niego najlepszym polskim prezydentem w ciągu ostatnich dziesięcioleci i nie kryje swojego uznania dla jego działalności.

- Najlepszym prezydentem był prezydent Andrzej Duda i będę zawsze bronił jego prezydentury - twierdzi.

Niedoceniany sukces Andrzeja Dudy

Docenia jego znaczące osiągnięcia na polu bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie w kontekście relacji z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Według Mastalerka, to właśnie prezydent Duda zainicjował i wywarł wpływ na zobowiązanie państw NATO do zwiększenia wydatków obronnych do 3 proc. PKB, co było początkowo odrzucane przez m.in. Joe Bidena. Dzięki temu, NATO stało się silniejsze i świat bezpieczniejszy. Ten sukces Mastalerek podkreśla jako fundamentalny i często niedoceniany w polskiej polityce.

Wspomniał też o spotkaniu Dudy z Trumpem w Trump Tower, kiedy, jak twierdzi, Dudzie udało się przekonać prezydenta USA do odblokowania 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy.