Prezydent Duda przed spotkaniem z Trumpem nazywał je „prywatnym”.



- Zostałem zaproszony przez pana Donalda Trumpa do jego prywatnego apartamentu — stwierdził. Dodał, że to „normalna praktyka, gdy jedno państwo ma dobre relacje z innym państwem” i chce, aby te relacje były tak silne jak to „możliwe z przedstawicielami różnych stron sceny politycznej”.



Duda stwierdził też, że znają się z Trumpem jak „przyjaciele”.



Andrzej Duda chciał w rozmowie z Donaldem Trumpem poruszyć kwestię wzrostu wydatków na obronność państw NATO

AP zauważa, że Trump i Duda mają podobny stosunek do kwestii zwiększenia wydatków na obronność przez kraje należące do NATO. Agencja przypomina o inicjatywie polskiego prezydenta, który apelował przed wizytą w Białym Domu, gdzie w marcu, wraz z premierem Donaldem Tuskiem, spotkał się z Joe Bidenem, by zwiększyć oczekiwany poziom wydatków na obronność państw Sojuszu z 2 do 3 proc.



Z kolei Trump w lutym, na jednym z wieców wyborczych wspominał, że powiedział jednemu z przywódców państw NATO iż „zachęcałby Rosję, by robiła co chce” z krajami Sojuszu, które nie wydają wystarczająco wiele na obronność.



Prezydent Duda zapowiedział, że poruszy kwestię swojego postulatu ws. wydatków na obronność państw NATO w czasie kolacji z Trumpem.