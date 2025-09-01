W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Indie i Chiny chcą nowego otwarcia

Prezydent Chin Xi Jinping i premier Indii Narendra Modi spotkali się przed szczytem Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin. Rozmowy dotyczyły poprawy relacji i zacieśnienia współpracy gospodarczej. Obaj przywódcy podkreślali, że Pekin i Delhi powinny postrzegać się jako szansa, a nie zagrożenie. Analitycy wskazują, że zbliżenie obu krajów może być odpowiedzią na presję administracji USA, która nałożyła wysokie cła na towary z Indii.

Budżet na 2026 rok – ukryte ryzyka

Rządowy projekt budżetu na przyszły rok zakłada wzrost dochodów podatkowych dzięki podwyżce akcyzy, opłaty cukrowej i CIT dla banków. Ekonomiści alarmują jednak, że realny deficyt może wzrosnąć rok do roku, a zadłużenie państwa ukrywane w funduszach pozabudżetowych sięgnie nawet 540 mld zł. To oznacza coraz większą presję na podatników i rynek długu.

Rosyjskie koncerny paliwowe pod presją

Gazprom, Transnieft i Rosnieft przedstawiły wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku. Dochody wszystkich spółek spadają, a największe straty zanotował Rosnieft – niemal 70 proc. mniej niż rok wcześniej. Przyczyną są niższe ceny ropy na światowych rynkach i silniejszy rubel. To kolejne potwierdzenie, że rosyjska gospodarka traci impet pod wpływem sankcji i zmiany sytuacji energetycznej.

Bezrobocie w Niemczech przekroczyło 3 mln

Federalne biuro pracy poinformowało, że liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła po raz pierwszy od dekady powyżej 3 mln osób. Jednocześnie wskaźniki PMI dla chińskiego przemysłu spadły piąty miesiąc z rzędu, a w Kanadzie odnotowano największy spadek PKB od czasów pandemii. Globalna gospodarka wchodzi w okres zwiększonej niepewności.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.