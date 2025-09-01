13 min. 15 sek.
Prezydent Chin Xi Jinping i premier Indii Narendra Modi spotkali się przed szczytem Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin. Rozmowy dotyczyły poprawy relacji i zacieśnienia współpracy gospodarczej. Obaj przywódcy podkreślali, że Pekin i Delhi powinny postrzegać się jako szansa, a nie zagrożenie. Analitycy wskazują, że zbliżenie obu krajów może być odpowiedzią na presję administracji USA, która nałożyła wysokie cła na towary z Indii.
Rządowy projekt budżetu na przyszły rok zakłada wzrost dochodów podatkowych dzięki podwyżce akcyzy, opłaty cukrowej i CIT dla banków. Ekonomiści alarmują jednak, że realny deficyt może wzrosnąć rok do roku, a zadłużenie państwa ukrywane w funduszach pozabudżetowych sięgnie nawet 540 mld zł. To oznacza coraz większą presję na podatników i rynek długu.
Gazprom, Transnieft i Rosnieft przedstawiły wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku. Dochody wszystkich spółek spadają, a największe straty zanotował Rosnieft – niemal 70 proc. mniej niż rok wcześniej. Przyczyną są niższe ceny ropy na światowych rynkach i silniejszy rubel. To kolejne potwierdzenie, że rosyjska gospodarka traci impet pod wpływem sankcji i zmiany sytuacji energetycznej.
Federalne biuro pracy poinformowało, że liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła po raz pierwszy od dekady powyżej 3 mln osób. Jednocześnie wskaźniki PMI dla chińskiego przemysłu spadły piąty miesiąc z rzędu, a w Kanadzie odnotowano największy spadek PKB od czasów pandemii. Globalna gospodarka wchodzi w okres zwiększonej niepewności.
