Marsz miliona serc po władzę, a PiS betonuje system

Najwierniejsi są wyborcy PiS (92 proc. deklaruje, że nie zmieniło zdania), ale w zdecydowanej większości dotyczy to także wyborców wszystkich partii opozycyjnych – średnio 78 proc. z nich ma stałe preferencje wyborcze. Wyjaśnia to analiza poszczególnych grup elektoratów: np. 93 proc. osób głosujących w poprzednich wyborach na KO zdania nie zmieniło, ale wyborcy nieistniejącej koalicji PSL–Koalicja Polska zmuszeni zostali w większości (55 proc.) do zmiany decyzji. Wyborcy Lewicy z 2019 roku pozostali jej wierni w 88 proc., a wśród głosujących na Konfederację zdania nie zmieniło 66 proc.

- To jednak nie twardy elektorat przesądzi o wyniku wyborów, tylko niezdecydowani. Ta grupa częściej zmienia preferencje: zmianę zdania wskazało 17 proc., tyle samo nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. I to na ich głosy ostrzą sobie zęby partie na ostatniej prostej kampanii - analizuje Zuzanna Dąbrowska w tekście "To kobiety zdecydują czy Polską będzie rządził Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński".

Kim są niezdecydowani wyborcy

Według innego badania, przeprowadzonego przez CBOS, które na temat preferencji niezdecydowanych przygotowuje osobne raporty, pod koniec września grupa ta liczyła 23 proc. badanych. 55 proc. w tej grupie to kobiety, a 45 proc. mężczyźni (różnica ta z miesiąca na miesiąc się zmniejsza). Największy udział w tej grupie mają osoby w przedziale 35–44 lata (23 proc.), z wyższym wykształceniem (38 proc.), reprezentujące centrowe poglądy. Przewaga kobiet wśród niezdecydowanych jest więc wyraźna. Kim są? Prawie połowa z nich mieszka na wsi, ale dominują kobiety z wykształceniem wyższym.

Kobiety, młodzi i rolnicy zmienią władzę

O młodych wyborców i kobiety oraz rolników walczą dzisiaj wszyscy. Młodym trudno będzie oddać głos na partię, która trzyma się władzy pazurami od ośmiu lat. Przez kobiety PiS stracił najbardziej, spadając poniżej 40 proc. poparcia po Czarnych Protestach, Strajku Kobiet. Rolnicy zostali oszukani przez rząd, który obiecywał nie tylko upublicznić listę firm, które zarabiają na imporcie ukraińskiego zboża do Polski, ale również tracą przez dużą ilość zboża ze wschodu w Polsce.

- Niezdecydowani wyborcy jeszcze o niejednej aferze PiS usłyszą do wyborów. Powrót afery wizowej i afery dwóch wież to tylko początek tego, z czym będzie musiała mierzyć się władza - komentuje Jacek Nizinkiewicz.

- Jeśli 1 października Tusk pokaże Polakom, że zmiana jest możliwa i uda mu się narzucać tematy debaty do 15 października, a nie być reaktywnym na propozycje i zarzuty PiS, a opozycja pokaże wolę współpracy, to porozumienie przeciw monowładzy może być początkiem końca rządów PiS - pisze dziennikarz "Rzeczpospolitej".