Dlaczego opozycja ma większe szanse wygrać wybory i komu pomoże marsz miliona?

Marsz wielkich oczekiwań

Marsz 4 czerwca dał Koalicji Obywatelskiej nową energię i zdominował na kilka dni debatę publiczną. Czy marsz miliona serc 1 października okaże się również wielkim sukcesem formacji Donalda Tuska? Jest na to szansa. Pytanie, co się w trakcie marszu wydarzy. Jeśli organizatorzy unikną prowokacji, nie popadną w radykalizm, pokażą współpracę opozycji i zaproponują podczas wydarzenia coś nowego, jest szansa że pokaz jedności i demonstracja siły pomoże w mobilizacji wyborców niezdecydowanych. Czy na marszu rzeczywiście nie będzie liderów Polski 2050? Przed 4 czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia również zapowiadali, że będą w innym miejscu, żeby ostatecznie pojawić się na marszu, ale nie przemówić.

Rafał Trzaskowski na premiera?

Marsz 1 października ma szansę stać się przełomowym wydarzeniem kampanii wyborczej jeśli pokaże zjednoczenie opozycji. PiS gra na jej podział i na maksymalną polaryzację z PO. To co krótkotrwale opłaciłoby się partii Tuska, w dłuższej perspektywie może być dla niego zabójcze. Jeśli Trzecia Droga nie przekroczy progu 8 proc. i Lewica również zostałaby zepchnięta pod próg, a do tego dąży prezes PiS atakując Rafała Trzaskowskiego nazywając go „lewakiem zaciekłym”, to Koalicja Obywatelska nie miałaby potencjalnego partnera do rządzenia, a na samodzielną władzę liczyć nie może, nawet jeśli wygrałaby wybory.

Czy zaskoczy nas czymś marsz miliona serc? Czy Rafał Trzaskowski zostanie ogłoszony kandydatem zjednoczonej opozycji na premiera? Czy opozycja będzie gotowa na ewentualną współpracę po wyborach i KO podpisze porozumienie, którego domaga się Lewica? Mało prawdopodobne. Donald Tusk nie chce wiązać się deklaracjami, ale potrzebuje mobilizować niezdecydowanych, zachęcić ich do wzięcia udziału w wyborach 15 października. A właśnie opozycja ma większe szanse zmobilizować niezdecydowanych i wyborczych abstynentów, niż PiS.

Kobiety, młodzi i rolnicy

O młodych wyborców i kobiety oraz rolników walczą dzisiaj wszyscy. Młodym trudno będzie oddać głos na partię, która trzyma się władzy pazurami od ośmiu lat. Przez kobiety PiS stracił najbardziej, spadając poniżej 40 proc. poparcia po Czarnych Protestach, Strajku Kobiet. Rolnicy zostali oszukani przez rząd, który obiecywał nie tylko upublicznić listę firm, które zarabiają na imporcie ukraińskiego zboża do Polski, ale również tracą przez dużą ilość zboża ze wschodu w Polsce.