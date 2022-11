W wtorek po Konwencie Seniorów posłowie dowiedzieli się niespodziewanie, że rozpoczynające się trzydniowe posiedzenie Sejmu zostanie skrócone o jeden dzień. Powiadamianie parlamentarzystów w ostatniej chwili o zmianie trybu prac izby niższej to częsta praktyka ostatnich lat.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Posłanki dostaną świadczenie z tytułu bycia mamą Sejm chce zasypać lukę, dotyczącą młodych matek z Wiejskiej. Obecnie nie przysługują im żadne prawa.

Ale posłowie dowiedzieli się o czymś jeszcze. Poznali nowy terminarz posiedzeń Sejmu na przyszły rok.

– Byłam w szoku, gdy to zobaczyłam. To skandal! – mówi „Rzeczpospolitej” Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy. Kancelaria Sejmu przedstawiła nowy terminarz prac izby niższej na rok 2023 od stycznia do lipca. Wynika z niego, że od lutego do czerwca parlamentarzyści będą spotykać się w Sejmie tylko na jeden zjazd w miesiącu i pracować przez trzy dni. I tak, posiedzenia Sejmu RP w lutym odbędą się w dniach 7, 8, 9, w marcu 7, 8, 9, w kwietniu 12, 13, 14. Dni sejmowe w maju przypadną na 24, 25, 26, a w czerwcu na 14, 15, 16.

Czytaj więcej Polityka 2,5 miliona podpisów trafi za rok do sejmowej niszczarki Aż dziesięć projektów obywatelskich zostanie zmielonych, jeśli do wyborów Sejm nie zacznie nad nimi prac. A na to się nie zanosi.

Reklama

– Zapoznano nas z harmonogramem. Nie kryłem chłodnego stanowiska, patrząc na grafik – mówi nam wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

O nowych kampanijnych planach prac Sejmu „Rzeczpospolita” pisała tydzień temu. Teraz potwierdza to nowy harmonogram i wypowiedzi polityków.

– Przed nami wybory i kampania wyborcza. PiS zrobi wszystko, żeby opozycja była jak najrzadziej pokazywana w Sejmie – mówi posłanka Scheuring-Wielgus. Czy rzeczywiście tak jest? W poprzednich latach, jak choćby w 2022 roku, posiedzeń Sejmu było więcej. W tym Sejm zbierał się zwykle pięć lub sześć razy w miesiącu, a obrady nie były zblokowane w jeden zjazd, a odbywały się co dwa tygodnie. Posłowie mieli więcej czasu na pracę w parlamencie. – Znając praktykę PiS, będzie chaos. Posiedzenia będą dostosowywane do prac rządu– mówi nam Borys Budka, szef klubu parlamentarnego KO.

Jedyne miesiące w nowym roku, w których posiedzeń Sejmu ma być więcej, to styczeń i lipiec. W styczniu odbędzie się pięć posiedzeń (11, 12, 13, 25, 26), a w lipcu sześć (6, 7, 11, 12, 13, 28). Dlaczego akurat w te miesiące? – Mówi się, że PiS szykuje się na rząd mniejszościowy, a prace takiego rządu powinny być w parlamencie jak najrzadziej pokazywane opinii społecznej. W styczniu uchwalą jeszcze budżet, a później możemy obudzić się w Polsce bez ministra Ziobry i Solidarnej Polski w koalicji – mówi nam Artur Dziambor, poseł Konfederacji.

– Za naszych czasów posiedzenia Sejmu odbywały się dwa razy w tygodniu. Był tydzień sejmowy i tydzień prac w okręgach. Każde głosowanie dla Kaczyńskiego będzie problemem. PiS musi mobilizować wyborców i będą chcieli dawać jak najmniej areny politycznej opozycji, a Sejm jest taką areną – podsumowuje Budka.

Politycy podkreślają, że sporadyczne prace Sejmu mogłyby ukryć trudność w przegłosowywaniu ustaw.

Reklama

Co na to Kancelaria Sejmu? – Praktyka parlamentarna wskazuje, że wielokrotnie zdarzało się, iż wstępny kalendarz posiedzeń był w miarę potrzeb uzupełniany – twierdzi KS, zapewniając, że „żadna z istotnych ustaw nie jest uchwalana później niż jest to potrzebne”.