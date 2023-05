Wielkimi krokami zbliża się Copernicus Festival 2023: Kosmos

Zachęcamy do wzięcia udziału w Copernicus Festival 2023. To wydarzenie poświęcone nauce i kulturze, które od 2014 roku odbywa się w drugiej połowie maja w Krakowie. Jego ideą jest wskazanie relacji pomiędzy sztuką, humanistyką i naukami ścisłym, a naszym codziennym życiem. Każdej edycji festiwalu towarzyszy myśl przewodnia, wokół której skupia się całe wydarzenie – były to już między innymi emocje czy geniusz. W ramach wydarzenia obywają się wykłady, dyskusje, spotkania, koncerty, pokazy filmowe, wystawy interaktywne i warsztaty. Festiwalowymi gośćmi, zawsze są wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki z Polski i zagranicy, którzy wspólnie z uczestnikami poszukują odpowiedzi na zjawiska, które nas otaczają.

Tegoroczna edycja Copernicus Festival krążyła będzie wokół słowa „kosmos”, które dla starożytnych Greków oznaczało ład bądź porządek odnajdywany w świecie. My dziś traktujemy je najczęściej jako synonim „wszechświata” – a więc wszystko co istnieje, całą dostępną czasoprzestrzeń, zapoczątkowaną – jak wynika z tzw. modelu standardowego – Wielkim Wybuchem. Od wieków człowiek zastanawiał się, dokąd właściwie kosmos sięga i czy ma jakieś granice, jakie prawa nim rządzą, a także jakie miejsce zajmujemy w nim my sami.

Pokazy, warsztaty i spotkania z cenionymi ekspertami

Coraz częściej wśród naukowców pojawiają się także pytania związane z tym, czy nasze współczesne rozumienie kosmosu jest właściwe. Czy kosmos w jakiejś postaci istniał przed Wielkim Wybuchem? A może „nasz kosmos” jest jedynie jednym z wielu wszechświatów? Czy nauka, która przy pomocy matematyczno-empirycznej metody bada kosmos w każdej możliwej skali, może w ogóle na takie pytania odpowiedzieć? Na te i inne pytania odpowiedzą goście tegorocznej edycji Copernicus Festival, w tym między innymi: Bernard Carr, jeden z najważniejszych współczesnych astronomów, psycholog społeczny Arie W. Kruglanski, astrobiolog David Grinspoon, Katrin Amunts, czyli jedna z najwybitniejszych badaczek neurobiologii na świecie oraz wielu innych cenionych ekspertów.

W programie festiwalu znajdą się również pokazy filmowe, warsztaty z obserwacji nieba, dyskusje dotyczące największych rewolucji astrofizyki oraz wystawy ukazujące historię polskich odkryć kosmologicznych.