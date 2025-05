Kardynałowie bez budzików. Rusza konklawe

Po południu – o godz. 16.30 – purpuraci przejdą w uroczystej procesji do Kaplicy Sykstyńskiej. Tam, w świetle kamer złożą przysięgę, a potem wszyscy, którzy nie uczestniczą w konklawe, wyjdą na zewnątrz. Drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zostaną zamknięte.

Konklawe poprowadzi faworyt – komu przypadnie zapytać go o to czy przyjmuje wybór, gdyby został wybrany?

Za drzwiami zostanie kard. Giovani Batista Re – dziekan Kolegium Kardynalskiego – który powinien konklawe prowadzić. Purpurat już dawno utracił jednak prawo wyboru papieża. W podobnej sytuacji jest kard. Leonardo Sandri – wicedziekan Kolegium. Konklawe będzie zatem prowadził faworyt do roli papieża – kard. Pietro Parolin.

Dlaczego właśnie on? Jest on najwcześniej włączonym do grona kardynałów – biskupów purpuratem i wśród elektorów zajmuje pierwsze miejsce. On zatem wprowadzi procesję do Kaplicy Sykstyńskiej i będzie przewodniczył konklawe. On także powinien zapytać kardynała wybranego papieżem o to, czy przyjmuje wybór. A co stanie się w sytuacji, gdy papieżem zostanie wybrany on?

– Wtedy pytanie to zadaje kolejny w precedencji. W tym wypadku kard. Fernando Filoni – wyjaśnia ks. Przemysław Śliwiński, autor książki „Konklawe. Tajemnica wyborów papieskich”.

Drzwi do Kaplicy Sykstyńskiej zamknie od wewnątrz indyjski hierarcha z Kościoła syromalabarskiego

O ile konklawe prowadzi najstarszy stażem spośród kardynałów – biskupów, o tyle drzwi do Kaplicy Sykstyńskiej zamyka kardynał, który najpóźniej został włączony do grona kardynałów.