W środę o godz. 10 kardynałowie odprawią w Bazylice św. Piotra mszę „Pro eligendo Romano Pontefice” (o wybór Papieża), a po południu przejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie – po złożeniu przysięgi zachowania w tajemnicy wszystkiego, co będzie działo się na konklawe – przystąpią do wyboru nowego papieża.

Miejsce wyboru papieża już gotowe

Kaplica Sykstyńska jest już do wyborów przygotowana. Na posadzce zbudowana jest specjalna dwupoziomowa drewniana konstrukcja (ok. 60 cm nad posadzką właściwą), którą pokryto beżowym płótnem. Po obu stronach kaplicy ustawione są w dwóch rzędach drewniane stoły z krzesłami z wiśniowego drewna. Każde miejsce jest oznaczone imieniem i nazwiskiem danego kardynała.

Foto: Vatican News

Blaty stołów przykryto beżowym suknem i bordowym atłasem. Wszyscy kardynałowie otrzymają aksamitną torbę na karty do głosowania i karty z imieniem i nazwiskiem na notatki, które potem będą musieli oddać (zostaną one zdeponowane w tajnym archiwum watykańskim), a także długopis, czerwoną teczkę pomocniczą i kartę do głosowania.