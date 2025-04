Sobotnie uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka zgromadziły na pl. św. Piotra ponad 200 tys. osób. Drugie tyle żegnało papieża na ulicach Rzymu, gdy przewożono trumnę do Bazyliki Matki Bożej Większej na Eskwilinie. W nabożeństwie na placu św. Piotra brało udział ponad 160 oficjalnych delegacji z całego świata, w tym 12 koronowanych głów, prezydenci m.in.: Argentyny, Włoch, Polski, USA czy Ukrainy. Dwaj ostatni tuż przed mszą odbyli w Bazylice św. Piotra zaimprowizowane szybko spotkanie. W homilii kard. Giovanni Battista Re, dziekan kolegium kardynalskiego, przypominał, że zmarły papież wielokrotnie upominał się o pokój oraz zatrzymanie zbrojeń. Spotkanie Donalda Trumpa oraz Wołodymyra Zełenskiego wiele osób interpretowało jako „ingerencję” Franciszka w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą, w które angażuje się amerykański prezydent.

Po mszy św. trumnę z ciałem papieża przewieziono papamobile do Bazyliki Matki Bożej Większej. Po drodze hołd Franciszkowi oddawały tłumy rzymian oraz turystów. Na schodach bazyliki trumnę powitały osoby ubogie, migranci, przedstawiciele środowisk LGBT+. Uroczystość złożenia trumny do grobu miała charakter prywatny. Od niedzielnego poranka świątynia otwarta jest dla wiernych, którzy by oddać cześć zmarłemu, ustawiają się w długich kolejkach.

Konklawe z opóźnieniem?

Tymczasem Watykan przygotowuje się do wyboru 277. następcy św. Piotra i 9. suwerena Państwa Watykańskiego. Już od ubiegłego tygodnia zamknięta jest dla zwiedzających Kaplica Sykstyńska, w której kardynałowie będą wybierać nowego papieża. Zamknięte są także Ogrody Watykańskie.

Sobotnia msza pogrzebowa była jednocześnie pierwszym dniem tzw. novendiali – to dziewięć kolejno następujących po sobie dni, w których kardynałowie zobowiązani są do odprawiania publicznych mszy za zmarłego papieża. Po ich zakończeniu możliwe jest rozpoczęcie konklawe. Według przepisów powinno zacząć się po upływie 15 pełnych dni od śmierci papieża, ale możliwe jest także niewielkie przyspieszenie lub opóźnienie do maksymalnie 20 dnia od śmierci. To oznacza, że kardynałowie mogliby wejść do Kaplicy Sykstyńskiej już w poniedziałek 5 lub wtorek 6 maja – najpóźniej zaś w niedzielę 11 maja. Data ma być ustalona podczas kongregacji generalnych, na których codziennie kardynałowie się spotykają.