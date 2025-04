Jean-Marc Aveline na liście możliwych następców Franciszka. Kim jest francuski kardynał?

W Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia zmarł w wieku 88 lat Franciszek. Zgodnie z zasadami konklawe, czyli wyboru nowego papieża, powinno odbyć się między 15. a 20. dniem po śmierci poprzednika. Decyzję o tym, kto zostanie nowym biskupem Rzymu, ma podjąć 135 kardynałów, w tym 4 kardynałów z Polski. Już od poniedziałku media publikują listy kardynałów, którzy mają szansę zostać następcą Franciszka, tak zwanych papabili. Jednym z wymienianych jest Jean-Marc Aveline.

Kim jest Jean-Marc Aveline?

Jean-Marc Aveline od 2022 roku jest kardynałem, a od niedawna także nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Francji. Uważa się, że jego poglądy są bliskie temu, co głosił papież Franciszek. Uznawany jest za liberała. Ponadto w swoim życiu zetknął się z ubóstwem i ludźmi wykluczonymi, co przybliżyło go do ich zrozumienia. Uważa, że istotne jest umacnianie związków przyjaźni oraz współpracy pomiędzy różnymi grupami. Ważny jest dla niego dialog międzyreligijny. W 2019 roku serwis Vatican News przytoczył wypowiedź kardynała, w której tak mówił o swojej misji:

„Chciałbym rozwinąć bliższe relacje z innymi wspólnotami chrześcijańskimi rejonu Morza Śródziemnego, zarówno na południowym wschodzie, jak i na zachodzie. Marsylia jest zwykle przedstawiana jako port wschodni. I faktycznie jest tutaj obecnych dużo wspólnot ze Wschodu. Na inaugurację mojej misji zaprosiłem biskupów z całego regionu Morza Śródziemnego oraz z krajów Maghrebu. To pierwsza ważna sprawa. Drugi temat odnosi się do duszpasterstwa młodzieży i powołań. W Marsylii jest bardzo dużo młodych, chłopców i dziewcząt, którzy chętnie poświęcają czas innym, uczestniczą chociażby w wolontariacie. Oni oczekują również na pogłębienie swojego życia. Uważam, że szczególną troską trzeba otoczyć właśnie tych młodych, aby mogli wzrastać w wierze oraz w powołaniu”.

Jean-Marc Aveline. Życie i posługa kapłańska

Jean-Marc Aveline urodził się 26 grudnia 1958 roku w Sidi Bel Abbès w Algierii, ale już jako dziecko wraz z rodzicami wyemigrował do Marsylii. Niedługo po zdaniu matury, w 1977 roku wstąpił do międzydiecezjalnego seminarium w Awinionie. Studia kontynuował natomiast w seminarium Karmelitów w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku. Po święceniach rozpoczął pracę jako wykładowca seminarium w Marsylii. W 1992 roku utworzył w tym mieście Instytut Nauki i Teologii Religii. W 2000 został doktorem teologii. Pracę dydaktyczną łączył z pracą w duszpasterstwie.