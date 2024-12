Awaria w PKP. Rekompensata za opóźnienie pociągu nie wyklucza odszkodowania

I jeszcze jedna informacja: przy obliczaniu czasu opóźnienia pociągu nie uwzględnia się opóźnień, co do których przedsiębiorstwo kolejowe może udowodnić, że zdarzyły się poza terytorium Unii Europejskiej. Nawet jeśli pociąg był polskim składem.

Jak domagać się rekompensaty za opóźniony pociąg

Pasażer, którego pociąg spóźnił się przynajmniej godzinę, musi wystąpić do przewoźnika z reklamacją, by otrzymać rekompensatę. Do wniosku trzeba dołączyć bilet lub dane umożliwiające identyfikację umowy przewozu (np. numer biletu internetowego). Natomiast nie trzeba załączać poświadczenia o opóźnieniu pociągu, gdyż przewoźnik posiada w swoim systemie informatycznym dane na temat punktualności swoich pociągów i sprawdzi dokładny czas przyjazdu. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy wysłać do przewoźnika przez internet (w sposób podany na jego stronie internetowej), pocztą tradycyjną bądź złożyć w kasie biletowej prowadzącej sprzedaż jego biletów. Zasadniczo rekompensata ma formę bonu uprawniającego do zniżkowego zakupu kolejnego biletu (odpowiednio 25 proc. lub 50 proc.), ale jeśli pasażer wyraźnie zaznaczy, że chce zwrotu pieniędzy, to przewoźnik ma obowiązek to żądanie spełnić przelewając pieniądze na konto lub wysyłając przekazem pocztowym.

Rekompensata za opóźnienie wypłacana jest w sytuacji, gdy wartość danego odszkodowania w przeliczeniu na każdą osobę przekracza minimalny próg ustanowiony przez przewoźnika. Wysokość tego progu nie może przekraczać 4 euro, czyli aktualnie ok. 17 zł.

Kiedy kolej może odmówić odszkodowania?

Przedsiębiorstwo kolejowe może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie udowodnić, że opóźnienie, utrata połączenia lub odwołanie pociągu zostały spowodowane bezpośrednio następującymi przyczynami lub ich skutkami, jak:

a) nadzwyczajne okoliczności niezwiązane z ruchem kolei, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne katastrofy naturalne lub poważne kryzysy w dziedzinie zdrowia publicznego, których przedsiębiorstwo kolejowe, mimo zastosowania wymaganej w danych okolicznościach staranności, nie było w stanie uniknąć ani których skutkom nie mogło zapobiec;