Akt o usługach cyfrowych w świetle ochrony praw konsumentów

Jak wskazano w głównych motywach rozporządzenia pojęcie nielegalnych treści „powinno w szerokim zakresie odzwierciedlać istniejące przepisy w środowisku pozainternetowym. W szczególności pojęcie „nielegalnych treści” należy zdefiniować szeroko, tak by obejmowało informacje dotyczące nielegalnych treści, produktów, usług i działań”. Przykładem nielegalnych treści może być bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody, cyberstalking, sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, nielegalne oferowanie usług zakwaterowania czy też nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

DSA, czyli konstytucja Internetu. Jakie obowiązki nakłada na dostawców platform?

DSA wprowadza wymóg udostępnienia użytkownikom łatwych w użyciu mechanizmów zgłaszania nielegalnych treści. Platformy będą musiały również informować zgłaszających o podjętych działaniach w odpowiedzi na zgłoszenia. W celu zapewnienia przejrzystości i skuteczności procesów moderacji treści, platformy będą zobowiązane do regularnego raportowania o liczbie zgłoszeń oraz podejmowanych działaniach.

Ponadto, DSA nakłada na dostawców platform internetowych szereg wymogów w zakresie identyfikowalności przedsiębiorców, którzy za ich pośrednictwem zawierają z konsumentami umowy na odległość. Dostawcy platform internetowych, przed umożliwieniem zainteresowanemu przedsiębiorcy korzystania z jego usług oraz zawieraniem umów z konsumentami, zobowiązani są uzyskać informacje takie jak firma przedsiębiorcy, adres, kopię dokumentu tożsamości lub inny dokument zapewniający identyfikację, dane rachunku przedsiębiorcy, dane z rejestru przedsiębiorców oraz własne poświadczenie przedsiębiorcy, w którym zobowiązuje się do oferowania wyłącznie produktów lub usług zgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii. W przypadku wykrycia uchybień w przekazywanych informacjach dostawca platform zawiesza świadczenie usług na rzecz tego przedsiębiorcy w zakresie oferowania produktów lub usług konsumentom.

Ustawodawca unijny szczególny nacisk położył na reklamę i znaczenie jej roli w środowisku internetowym, ponieważ reklama internetowa może przyczyniać się do powstania zagrożeń, począwszy od reklam, które same w sobie stanowią nielegalne treści, poprzez zapewnianie zachęt finansowych do publikowania nielegalnych lub w inny sposób szkodliwych treści i działań w Internecie, aż po dyskryminujące prezentowanie reklam, które ma wpływ na równe traktowanie i równość szans obywateli. W odniesieniu do reklam zamieszczanych na platformach internetowych dostawcy zobowiązani są do zapewnienia by każdy z indywidualnych odbiorców, którym te reklamy są prezentowane mogli jednoznacznie stwierdzić, kiedy i w czyim imieniu prezentowana jest reklama. Ponadto, niezbędne jest udostępnienie informacji pozwalającej na identyfikację w czyim imieniu materiał reklamowy jest prezentowany i jaki podmiot za niego zapłacił. Dostawca platformy internetowej powinien także zadbać o to, by konsument mógł znaleźć istotne informacje, pozyskane bezpośrednio i łatwo z reklamy, na temat głównych parametrów wykorzystanych do określenia odbiorcy, któremu reklama jest prezentowana i w stosownych przypadkach, sposobu zmiany tych parametrów. Podmioty zamierzające udostępnić daną reklamę powinni złożyć oświadczenie, czy przekazywane treści są informacjami handlowym lub zawierają informacje handlowe.

Konstytucja Internetu: ochrona małoletnich i usuwanie nielegalnych treści

DSA zawiera także istotne regulacje mające zapewnić ochronę małoletnich w Internecie. Na dostawcach platform internetowych spoczywa obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich. Dostawca będzie mógł prezentować reklamy oparte na profilowaniu z wykorzystaniem danych osobowych, wyłącznie w sytuacji, gdy „z wystarczającą pewnością” będzie w stanie stwierdzić, że odbiorca jest pełnoletni. Analizując zagrożenia, platformy internetowe będą musiały rozważyć czy małoletni z łatwością rozumieją sposób funkcjonowania usługi i czy są oni narażenia na znalezienie treści, które mogą zaszkodzić ich rozwojowi fizycznemu, psychicznemu oraz moralnemu.