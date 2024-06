Które niedziele byłyby handlowe? Zmiany w zakazie handlu w niedzielę

Dlatego proponowany projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel handlowych. W jaki sposób? Działalność sklepów byłaby dopuszczalna, co do zasady, w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca.

Projektodawcy proponują też rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w ten dzień. I tak, pracownikowi będzie przysługiwać za ten czas 200 proc. wynagrodzenia. Ponadto pracodawca będzie musiał zapewnić mu inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli natomiast nie będzie to możliwe, musiałby zagwarantować pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Byłby też zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóch niedziel w miesiącu wolnych od pracy.

Zdaniem projektodawców, propozycje te pozwolą zwiększyć swobodę wyboru konsumenta, który z jakichś przyczyn (np. intensywna praca zawodowa) jest zmuszony do robienia zakupów w niedzielę. Z kolei wyższe wynagrodzenie dla osób, które muszą pracować w tym czasie, będzie dla nich dobrą rekompensatą, a także skłoni właścicieli sklepów do kalkulacji, czy ich otwarcie w ten dzień jest ekonomicznie opłacalne.

Zakaz handlu w niedziele: czy sklepy na nim straciły?

Zastrzeżenia do propozycji ma m.in. Główny Inspektorat Pracy (GIP). Chodzi m.in. o odmienne od zawartego w kodeksie pracy ukształtowania uprawnień z tytułu wykonywania obowiązków w niedzielę i to nie tylko w odniesieniu do ogółu pracowników, ale też osób zatrudnionych w handlu ( np. w placówkach zwolnionych z zakazu).

— Chcieliście dobrze wyszło jak zwykle. Obecne przepisy wywarły niepożądane skutki. Oprócz zamykania małych sklepów, przyspieszyły bowiem robotyzację handlu, która powoduje, że w wielu miejscach ludzie nie są potrzebni do pracy. Dlatego jesteśmy za dalszą dyskusją nad tym projektem, aby naprawić te niekorzystne rozwiązania — mówił Przemysław Wipler z Konfederacji.