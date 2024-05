Spór o przycisk "Zamawiam". TSUE: klient musi wiedzieć, że ma zapłacić

Nie on jednak był inicjatorem skargi na firmę Conny. Wręcz przeciwnie — Conny wygrała w jego imieniu przed sądem I instancji i prawdopodobnie nadal chce on, żeby dalej walczyła o jego pieniądze z właścicielem mieszkania. To wynajmujący podniósł zarzut o nieskutecznym umocowaniu Conny, gdy składał apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Jego zdaniem cesja wierzytelności naruszyła dyrektywę w sprawie praw konsumentów, bo przycisk, który kliknął najemca powinien był wskazać, że zamówienie zawsze wiąże się z obowiązkiem zapłaty, np. poprzez napis „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Obowiązek zapłaty za sukces musi być znany przy zakupie usługi

Niemiecki sąd odwoławczy zapytał TSUE, czy wymóg z dyrektywy znajduje zastosowanie także wtedy, gdy obowiązek zapłaty spoczywający na najemcy nie powstaje jedynie na podstawie złożenia przez niego zamówienia, lecz wymaga spełnienia dalszego warunku w postaci powodzenia w dochodzeniu praw przysługujących najemcy.

Trybuna orzekł, że w UE przedsiębiorca musi, zgodnie z wymogami dyrektywy, poinformować konsumenta przed złożeniem przez niego zamówienia w Internecie, iż składając to zamówienie, zobowiązuje się dokonać zapłaty.

- Ten wymóg informacyjny spoczywa na przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy obowiązek dokonania zapłaty przez konsumenta jest bezwarunkowy, czy też musi on dokonać zapłaty na rzecz przedsiębiorcy dopiero po ziszczeniu się dalszego warunku — wyjaśnił TSUE.

Jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku udzielenia informacji, konsument nie jest związany umową lub zamówieniem. Jednak — podkreślił TSUE - konsument zachowuje możliwość potwierdzenia zamówienia.

sygn. akt C-400/22